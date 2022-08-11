中芯國際（0981）公布，截至6月底止第二季，純利5.14億美元，按年減少25.22%；每股基本盈利0.07美元。期內，銷售收入19.03億美元，按年升41.59%。
與第一季比較，公司純利按季升15%，銷售收入升3.33%。
公司第二季毛利率39.4%，按年增加9.3個百分點，按季收窄1.3個百分點。期內，約當8吋晶圓月產能按季增長3.79%至6.74萬片。付運晶圓188.65萬片，按年升8.1%，按季升2.5%；產能利用率97.1%，按年和按季均收窄3.3個百分點。
公司預計，第三季銷售收入按季持平至增長2%，毛利率介乎38%至40%。
中芯國際今日收報17.72港元，升3.38%。
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