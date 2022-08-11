moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

美國上周領失業救濟人數升至26.2萬 近一年最多

美國首次申領失業救濟人數上升。在截至8月6日當周，首次申領失業救濟人數按周增加1.4萬人，總數增至26.2萬人，雖略低於分析師預期，卻接近11月以來的最高水平，反映美國勞動力市場開始放緩。在截至7月30日當周，持續申領失業救濟人數按周增加8000人，總數增至142.8萬人，略高於分析師預期。

迹象顯示，美國通脹壓力開始回落。美國7月生產者物價指數（PPI）按年升9.8%，低於分析師預期的10.4%增幅，並較6月的11.3%升幅顯著回落。值得注意的是，美國7月PPI按月跌0.5%，是逾兩年來首次錄得負值。此外，美國7月核心PPI按年增長7.6%，大致符合預期，較6月的8.2%升幅回落。

其他報道

中芯國際第二季純利按年跌25% 

德視佳發盈警 料上半年少賺29%

中移動：美股ADR退市程序接近完成 明年派息率可望達70%以上

中國人保首7月保費收入按年升10.8%

港鐵: 無意進行股本融資

廖創興企業中期少賺48.6% 息18仙

香港電訊：年底5G滲透率可達30％  Now TV和Viu獨家播放本屆世界盃

平保認為匯控跨大分拆負面影響 堅信可釋350億美元價值

惠理中期轉虧 蝕4.3億 表現費勁跌99%

太古地產：上半年租務市場疲軟

太古：除非取消所有通關限制 否則難回復疫前水平

通訊辦：數碼通10月14日起全面終止2G服務 可重新調配頻譜

雅居樂指已存入足夠資金用於贖回8月到期2億美元優先票據

屈臣氏：2030年前為全球青年提供20萬個就業機會

財險首7月保費收入按年升近10% 新華保險同升2%

Siri誤指韓國是日本領土 蘋果已糾正錯誤

Now TV取得卡塔爾2022年世界盃播放權 料帶動上客及廣告收入

利亞零售中期少賺27% 息2仙

香港人口減少12萬 淨移出11.3萬 政府：沒有港人移居外地的直接統計數字

港鐵中期多賺77% 息0.42元 開新線 港乘客量仍跌11% 深圳線撇帳9.6億

 