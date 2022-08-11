美國首次申領失業救濟人數上升。在截至8月6日當周，首次申領失業救濟人數按周增加1.4萬人，總數增至26.2萬人，雖略低於分析師預期，卻接近11月以來的最高水平，反映美國勞動力市場開始放緩。在截至7月30日當周，持續申領失業救濟人數按周增加8000人，總數增至142.8萬人，略高於分析師預期。