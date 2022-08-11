美國首次申領失業救濟人數上升。在截至8月6日當周，首次申領失業救濟人數按周增加1.4萬人，總數增至26.2萬人，雖略低於分析師預期，卻接近11月以來的最高水平，反映美國勞動力市場開始放緩。在截至7月30日當周，持續申領失業救濟人數按周增加8000人，總數增至142.8萬人，略高於分析師預期。
迹象顯示，美國通脹壓力開始回落。美國7月生產者物價指數（PPI）按年升9.8%，低於分析師預期的10.4%增幅，並較6月的11.3%升幅顯著回落。值得注意的是，美國7月PPI按月跌0.5%，是逾兩年來首次錄得負值。此外，美國7月核心PPI按年增長7.6%，大致符合預期，較6月的8.2%升幅回落。
其他報道
中移動：美股ADR退市程序接近完成 明年派息率可望達70%以上
香港電訊：年底5G滲透率可達30％ Now TV和Viu獨家播放本屆世界盃
通訊辦：數碼通10月14日起全面終止2G服務 可重新調配頻譜
Now TV取得卡塔爾2022年世界盃播放權 料帶動上客及廣告收入
香港人口減少12萬 淨移出11.3萬 政府：沒有港人移居外地的直接統計數字
港鐵中期多賺77% 息0.42元 開新線 港乘客量仍跌11% 深圳線撇帳9.6億