美股先升後回順，內地A股也先升後軟，港股靠穩偏好，成交依然疲弱。恒指高開後窄幅上落，半日高低波幅不足150點，收市報20,146點，升64點或0.32%。半日成交不足400億元。
業績股有追捧，李寧（2331）半日升6%，太古A（0019）再漲6%。能源股電力股做好，中海油（0883）升3%，兗礦（1171）升2%；中國電力（2380）升7%，潤電（0836）升2%。金屬礦石股偏好。不過，光伏股有沽壓。內房物管跌勢未止。
近期商品價格有回穩迹象。紐約期油連升5日，今早亞洲時段偏軟，但期油正蓄勢挑戰95美元，一旦突破將可以扭轉6月來一級級向下走勢。貴金屬向好，近期期金升至1800美元後徘徊；期銅7月下旬以來沿10天線向上，逼近50天線。全球交易所銅庫存持續下降，銅礦開採放緩、電力短缺影響銅產，供給端受阻，抵銷經濟放緩、需求端下降利淡銅價影響。紫金（2899）短期有望受惠於貴金屬向升，中期則得益於產量持續釋放，而股價今早上試50天線，該水平阻力大，短線或有回調，預料9元附近有支持。
劉思明
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