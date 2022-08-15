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1個月HIBOR升至1.718% 續創逾兩年高 港元曾升值至7.8322元

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升9日，升3.44點子至1.71815%，是2020年4月7日後最高，當日報1.78774%。對上一次連升9日是2022年7月26日，當日拆息報1.19185%。

港元現報7.8338元升值37點子，曾貶值最多22點子，報7.8397元，亦曾升值最多53點子，報7.8322元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升9.57點子至1.54571%；1星期HIBOR升5.95點子至1.57917%；2星期HIBOR升3.63點子至1.63083%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.3點子至2.39089%；6個月期HIBOR升1.28點子至3.1244%；12個月期HIBOR升0.67點子至3.63077%。

美元指數現報105.806升值0.175點或0.17%。

美元1個月期LIBOR報2.38686%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6687%，連續8日收窄，利差是2022年5月10日後最高，當日差距為-0.6594%

對上一次連續8日收窄，是2020年12月09日，當日利差報0.1%。

 

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