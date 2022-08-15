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恒指半日跌56點 科指跌0.31% 北水流出2億 ADR退市股全跌

內地上周五公布的貸款數據、今早公布的工業、固投、零售亦全遜預期，恒指今早低開137點，曾倒升85點，其後重拾跌勢，低位跌191點，半日高低波幅277點。

恒指半日跌56點或0.28%，報20118點，大市成交金額438億元；國指跌15點或0.22%，報6842點。恒生科技指數收報4336點，跌0.31%。

藍籌股成交金額149.47億元，佔大市成交34.12%；科指成份股成交金額75.2億元，佔大市成交17.16%；國指成份股成交金額124.87億元，佔大市成交28.5%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。美團（3690）、京東（9618）、李寧（2331）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，46隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升8.61%，收報17.4元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌14.11%，收報227.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報211.2元，升3.23%；跌幅最大的是中芯（0981）收報16.22元，跌5.04%。

恒指續高於10天線(19986.92點)，受制於20天線(20284.41點)。科指續高於10天線(4305.52點)，受制於20天線(4409.69點)。

北水南下合計淨流出2.46億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流入11.35億元人民幣，較上日減少70.73%，連續第3日流入，累計流入183.09億元。

龍湖（0960）據報將獲35億元銀團貸款。收報22.25元，升0.91%。

多間公司公布業績，績前表現如下，舜宇（2382）收報122.2元，跌0.81%。閱文（0772）收報32.15元，升1.74%。理想汽車（2015）收報124.9元，跌1.19%。微盟（2013）收報4.32元，升3.1%。

香港匯德收購（7841）上市，定價10元。無成交。

建業地產（0832）發盈警 中期轉蝕50至60億。收報0.57元，跌5%。

中手游（0302）發盈警 中期料轉蝕最多6000萬。收報2.13元，跌1.84%。

中原建業（9982）發盈警 中期少賺40%至45%。平上市低位0.733元，收報0.76元，跌1.3%。

東岳集團（0189）主要股東遭申請破產。收報8.5元，跌1.73%。

正榮地產（6158）1億售泉州項目予泉州國資委。收報0.41元，跌1.2%。

海底撈（6862）盈警，料中期轉蝕最多2.97億人幣。收報17.4元，升8.61%。

雲鋒金融（0376）稱投資失利，發盈警料半年轉蝕2億。收報1.26元，跌0.79%。

「火鍋股」呷哺呷哺（0520）盈警，料上半年虧損擴大至2.9億人幣。收報3.2元，升1.27%。

傳普拉達（1913）擬尋求在意大利米蘭第二上市，融資10億美元。收報45.65元，升1%。

培力農本方（1498）料中期轉虧蝕最多4200萬。收報1.2元，跌15.49%。

長和（0001）旗下和記港口取得2個埃及貨櫃碼頭特許經營權。收報52.75元，跌0.28%。

遠洋服務（6677）斥5億向母企購物管公司。收報2.29元，升1.78%。

佳兆業（2168）美好盈警半年賺不多於5000萬元。創上市新低，見3.5元，收報3.55元，跌4.31%。

金沙中國（1928）中期虧損擴大至7.6億美元。收報17.88元，升0.45%。

太興（6811）料上半年盈轉虧，蝕4500萬至5500萬元。收報1.03元，跌4.63%。

堡獅龍（0592）中期扭虧，半年賺2185.5萬。收報0.485元，跌6.73%。

中鋁（2600）申請ADR退市。收報2.85元，跌2.4%。

上石化（0338）申請將ADR退市。收報1.25元，跌1.57%。

中石化（0386）申請ADR退市。收報3.62元，跌2.95%。

中石油（0857）ADR申退市。收報3.38元，跌3.98%。

電盈（0008）中期虧損收窄至8800萬，息9.56仙，OTT首錄EBITDA。收報4.15元，跌0.95%。

中人壽（2628）申請將ADR股份從紐交所退市。收報11.48元，跌2.38%。

東瀛遊（6882）上半年綜合虧損收窄至5700萬元。收報0.57元，無升跌。

引入國資後建業（0832）7月賣樓跌幅收窄至8.8%，上月賣樓跌幅達69%。收報0.57元，跌5%。

破頂股表現

破頂股包括，諾亞控股（6686）創上市新高，見307.4元，收報300.8元，升0.74%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升1.89%；兗煤（1171）創52周高，見29.2元，收報28.6元，升1.6%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括佳兆業美好（2168）低見3.5元，收報3.55元，跌4.31%；銀杏教育（1851）低見0.64元，收報0.66元，跌10.81%；元力控股（1933）低見0.175元，收報0.18元，無升跌；稻草熊（2125）低見1.85元，收報1.85元，跌3.14%；壹賬通金融科技（6638）低見3.22元，收報3.36元，跌3.72%；潤邁德醫療（2297）低見3.94元，收報4.1元，跌1.91%；德銀天下（2418）低見1.18元，收報1.22元，跌6.15%。

10隻股份創52周低，其中十隻包括，興科蓉醫藥（6833）低見0.183元，收報0.237元，跌79.21%；瑞慈醫療（1526）低見0.61元，收報0.61元，跌17.57%；海通國際（0665）低見0.88元，收報0.9元，無升跌；五礦地產（0230）低見0.6元，收報0.63元，跌1.56%；新鴻基（0086）低見3.53元，收報3.55元，升0.28%；易緯集團（3893）低見0.046元，收報0.046元，跌4.17%；亞洲金融（0662）低見3.2元，收報3.3元，升0.61%；英皇娛樂（0296）低見0.45元，收報0.45元，跌3.23%；中巴（0026）低見79.5元，收報80元，跌1.23%；震雄（0057）低見2元，收報2.06元，跌3.74%。

異動股

上升異動股，包括，意馬國際（0585）收報0.42元，升20%；開拓藥業（9939）收報0.75元，升19.81%；中國石墨（2237）收報0.89元，升18.67%；北京燃氣藍天（6828）收報0.068元，升15.25%；中盈盛達（1543）收報1.98元，升10.61%；博雅互動（0434）收報0.435元，升8.75%；海底撈（6862）收報17.4元，升8.61%；寶寶樹集團（1761）收報0.385元，升8.45%。

下跌異動股，包括，興科蓉醫藥（6833）見52周低0.183元，收報0.237元，跌79.21%；瑞慈醫療（1526）見52周低0.61元，收報0.61元，跌17.57%；培力控股（1498）收報1.2元，跌15.49%；東方海外（0316）收報227.6元，跌14.11%；中國通才教育（2175）收報3.51元，跌12.25%；遠見控股（0862）收報0.118元，跌11.94%；銀杏教育（1851）創上市新低，見0.64元，收報0.66元，跌10.81%；冠均國際（1629）收報0.305元，跌10.29%；毅德國際（1396）收報0.175元，跌10.26%；精英匯（1775）收報0.5元，跌9.09%。

 

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