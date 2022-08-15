據報道，俄羅斯入侵烏克蘭前，約有400億美元的俄羅斯主權債券尚未償還，當中大約一半由外國基金持有。有美國國會議員於5月要求摩根大通及高盛提供有關俄羅斯債務交易的信息，稱他們可能會破壞制裁，其後美國財政部宣布禁止美國企業在二手市場購買俄羅斯債券。許多投資者因為它們的價值暴跌、制裁使交易變得困難而蒙受損失。美國財政部於上月22日表示，若銀行是為了幫助美國投資者售出其持有的俄羅斯債券，則可進行俄羅斯國債的交易。

報道引述消息指，摩根大通、美國銀行、花旗集團、德意志銀行、巴克萊銀行和富瑞集團正謹慎地重回重返俄羅斯政府和公司債券市場。與德意志銀行關係密切的消息人士稱，該銀行僅會在客戶要求交易債券之下，逐個個案考慮，以進一步降低其面對的地緣政治風險，但不會開展任何新業務。

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