法國外貿銀行駐香港高級經濟學家Gary Ng表示， 五家中國國有企業決定從美國股票市場退市，「對中美兩國的審計糾紛而言不是個好兆頭」。他認為，「很可能看到更多握有大量數據的國有企業和民營企業跟進。」

盛寶銀行大中華區市場策略師Redmond Wong指出，東航（0670）和南航（1055）可能很快宣布類似意向。他指，這兩家航空公司都受國務院國資委的控制，上周的五家國企中有四家也在國資委控制之下。

Redmond Wong又指，未來幾周中國互聯網和平台公司將成為關注焦點，因為它們握有數以百萬計中國個人、公共企業和機構的「海量」潛在敏感數據。他舉例指出一些在美國廣泛交易的中國公司，包括阿里巴巴（9988）、百度（9888）、嗶哩嗶哩（9626）、京東（9618）、拼多多、搜狐、愛奇藝、貝殼、微博，騰訊音樂娛樂。

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