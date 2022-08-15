moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

中概股掀退市潮？ 外媒析指下批可能到國企航空股

中國人壽（2628）和中石油（0857）在內的五家國企8月12日宣布擬從紐交所退市。《彭博》引述分析師指，國有航空公司將是下一批退市的公司，其後可能是互聯網巨頭。

法國外貿銀行駐香港高級經濟學家Gary Ng表示， 五家中國國有企業決定從美國股票市場退市，「對中美兩國的審計糾紛而言不是個好兆頭」。他認為，「很可能看到更多握有大量數據的國有企業和民營企業跟進。」

盛寶銀行大中華區市場策略師Redmond Wong指出，東航（0670）和南航（1055）可能很快宣布類似意向。他指，這兩家航空公司都受國務院國資委的控制，上周的五家國企中有四家也在國資委控制之下。

Redmond Wong又指，未來幾周中國互聯網和平台公司將成為關注焦點，因為它們握有數以百萬計中國個人、公共企業和機構的「海量」潛在敏感數據。他舉例指出一些在美國廣泛交易的中國公司，包括阿里巴巴（9988）、百度（9888）、嗶哩嗶哩（9626）、京東（9618）、拼多多、搜狐、愛奇藝、貝殼、微博，騰訊音樂娛樂。

 

其他報道

龍湖據報將獲35億元銀團貸款

Tesla上海工廠累計產量達100萬

1個月HIBOR升至1.718% 續創逾兩年高 港元曾升值至7.8322元

第三家SPAC 匯德掛牌 指尚未鎖定併購標的

內地7月工業增加值、零售、固投遜預期 失業率降至5.4%

彭博Mark Gurman料蘋果擬在iPhone及iPad上擴大廣告投放領域

滬深三大指數低開 人行開展4000億MLF及20億人幣逆回購

恒指低開137點 科指跌0.91% 中人壽跌2%

建業地產發盈警 中期轉蝕50至60億

中手游發盈警 中期料轉蝕最多6000萬

中原建業發盈警 中期少賺40%至45%

港股ADR跌80點 夜期低水53點 美期跌亞股升 舜宇閱文理想業績 匯德上市

東岳集團主要股東遭申請破產

 