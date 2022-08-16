港股連跌兩日，恒指午後插水，失守2萬點大關，收市跌210點或1.05%，報19830點，今日南下資金淨流出3.12億元，大市成交金額986億元，較上日增加33.75%；國指跌86點或1.27%，報6727點。恒生科技指數收報4221點，跌2.03%。
外電報道，騰訊（0700）據報擬出售美團全部或部分持股，消息拖累美團午後急瀉。美團（3690）跌9.07%，收報164.5元，是跌幅最大的藍籌；騰訊（0700）升0.87%，收報303元。其他科技股亦受壓，阿里巴巴（9988）跌1.96%，收報89.95元；小米（1810）跌3.63%，收報11.68元；京東（9618）跌0.45%，收報221.2元；嗶哩嗶哩（9626）收報191.6元，跌2.54%；快手（1024）收報71.9元，跌4.39%。
內地消息稱，國有增信機構提供全額擔保助其發債，物管股和內房股全日強勢。碧桂園（2007）升9.05%，收報2.53元；龍湖（0960）收報24.9元，升12.42%；金地商置（0535）收報0.64元，升4.92%；旭輝（0884）收報2.1元，升12.9%；潤地（1109）升3.37%，收報30.7元；中海外（0688）升3.59%，收報20.2元。
物管股方面，碧桂園服務（6098）收報15.92元，升15.03%，是升幅最大的藍籌。旭輝永升服務（1995）收報4.89元，升13.46%；保利物業（6049）收報41.3元，升1.72%；世茂服務（0873）收報2.39元，升6.7%；華潤萬象（1209）收報34.05元，升1.95%。
隔夜美油跌近6%失守90美元，石油股向下，中石化（0386）跌1.66%，收報3.56元；中石油（0857）跌2.35%，收報3.32元；中海油（0883）跌2.74%，收報9.58元。
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