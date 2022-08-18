美國可能放慢加息腳步，美股隔晚跌幅收窄，恒指今早高開69點見半日高位，其後隨美期亞股轉跌，低位跌156點，半日高低波幅226點。
恒指半日跌124點或0.63%，報19797點，大市成交金額486億元；國指跌43點或0.64%，報6711點。恒生科技指數收報4202點，跌0.87%。
藍籌股成交金額214.8億元，佔大市成交44.19%；科指成份股成交金額132.32億元，佔大市成交27.22%；國指成份股成交金額181.68億元，佔大市成交37.38%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。騰訊（0700）、美團（3690）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。
藍籌18隻升，49隻下跌，2隻無升跌。潤啤（0291）升3.75%，收報58.1元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌5.16%，收報2.39元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報312.6元，升3.1%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報181.1元，跌4.83%。
恒指10天線(19971.16點)得而復失。科指續低於10天線(4286.76點)。
北水南下合計淨流入1.55億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出45.65億元人民幣，終止連續5日流入
多間公司公布業績，績前表現如下，銀河娛樂（0027）收報46.95元，跌0.63%。吉利（0175）收報16.84元，跌3%。東亞（0023）收報10.46元，升0.97%。中銀航空租賃（2588）收報65.55元，跌0.61%。雲音樂（9899）收報69.55元，跌1.42%。佐丹奴（0709）收報1.81元，無升跌。網易（9999）收報141.9元，跌1.66%。平安好醫生（1833）收報19.48元，跌2.01%。順豐房託（2191）收報3.07元，升0.33%。SOHO中國（0410）收報1.38元，跌1.43%。載通（0062）收報11元，升0.36%。葉氏化工（0408）收報4.08元，跌1.21%。
碧桂園（2007）發盈警，中期純利跌最多98%，核心純利跌最多70%。收報2.39元，跌5.16%。
雅生活服務（3319）中期少賺7.4%。收報8.33元，跌0.24%。
藥明生物（2269）中期多賺37.6%。收報71.85元，升3.01%。
騰訊（0700）第二季純利跌56%，收入首次下滑，均遜預期，手遊收入跌2%。騰訊上季削近5500員工，管理層：成本仍有向下空間。騰訊：未來研更多方式股東獲利。收報312.6元，升3.1%。
金貓銀貓（1815）料上半年轉蝕最多1500萬元人幣。收報0.33元，跌1.49%。
旅遊業反彈，新秀麗（1910）扭虧為盈賺5630萬美元 。創52周高，見20.6元，收報19.96元，升11.88%。
碧生源（0926）上半年盈轉虧，蝕660萬，不派中期息。收報0.74元，跌6.13%。
巨騰國際（3336）半年多賺2倍，不派中期息。收報1.43元，升0.7%。
晶苑國際（2232）上半年多賺18.8%，中期息5港仙。收報2.64元，跌0.38%。
金融壹賬通（6638）中期收入升兩成，虧損收窄至5.62億人幣。收報3.15元，升0.32%。
華誼騰訊娛樂（0419）料中期虧損擴大至1.4億。收報0.2元，跌5.66%。
港資本市場放緩，海通國際（0665）料上半年轉蝕最多17億元。見52周低0.85元，收報0.86元，跌3.37%。
耐世特（1316）中期轉虧，蝕近1114萬美元。收報6.6元，升3.45%。
港交所（0388）歐冠昇：料更多公司來港作主要上市。收報335.4元，跌1.7%。
5億匯兌虧損拖累， 路勁（1098）上半年盈利減逾7成， 。收報4.63元，跌0.64%。
國泰（0293）推全新會員計劃。收報8.66元，跌1.48%。
兗煤澳大利亞（3668）中期扭虧，賺近95億，息2.88元。收報29.2元，跌4.26%。
潤啤（0291）：7、8月天氣有利啤酒銷售，下半年無全面加價計劃。收報58.1元，升3.75%。
破頂股包括，1957 & Co.（8495）創上市新高，見0.73元，收報0.55元，無升跌；上海復旦（1385）創上市新高，見36.7元，收報36.25元，升7.09%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.38元，收報6.11元，跌1.13%；新秀麗（1910）創52周高，見20.6元，收報19.96元，升11.88%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見17.14元，收報17.12元，升5.68%；中遠海能（1138）創52周高，見6.46元，收報6.18元，跌0.32%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，跌0.85%；TCL電子（1070）創52周高，見5.2元，收報4.86元，跌1.02%。
7隻股份創上市新低，包括維亞生物（1873）低見1.85元，收報1.89元，跌1.56%；德琪醫藥（6996）低見3.77元，收報3.91元，跌2.49%；雲頂新耀（1952）低見12.42元，收報12.52元，跌5.01%；明源雲（0909）低見5.78元，收報5.83元，跌4.74%；高鑫零售（6808）低見2.05元，收報2.07元，無升跌；安能物流（9956）低見3.51元，收報3.52元，跌0.85%；塗鴉智能（2391）低見12.2元，收報12.22元，跌4.98%。
21隻股份創52周低，其中十隻包括，四環醫藥（0460）低見0.88元，收報0.92元，跌7.07%；現代牙科（3600）低見2.22元，收報2.23元，跌2.62%；艾伯科技（2708）低見1.98元，收報2元，跌2.44%；越秀房託（0405）低見2.5元，收報2.51元，跌0.4%；聯想（0992）低見6.8元，收報7.06元，升2.47%；中國平安（2318）低見43.1元，收報43.15元，跌1.37%；平保（2318）低見43.1元，收報43.15元，跌1.37%；聯想（0992）低見6.8元，收報7.06元，升2.47%；協鑫新能源（0451）低見0.108元，收報0.116元，跌12.12%；佳明集團（1271）低見6.2元，收報6.55元，跌1.36%。
異動股
上升異動股，包括，世紀睿科（1450）收報3.37元，升27.17%；超凡網絡（8121）收報0.31元，升19.23%；中泛控股（0715）收報0.05元，升13.64%；利寶閣（1869）收報0.34元，升13.33%；錦藝集團（0565）收報0.275元，升13.17%；新秀麗（1910）創52周高，見20.6元，收報19.96元，升11.88%；博雅互動（0434）收報0.46元，升10.84%；開拓藥業（9939）收報0.74元，升9.83%；松齡（1989）收報0.67元，升8.06%；上海復旦（1385）創上市新高，見36.7元，收報36.25元，升7.09%；魯商生活（2376）收報2.9元，升7.01%。
下跌異動股，包括，協鑫新能源（0451）見52周低0.108元，收報0.116元，跌12.12%；華融金控（0993）收報0.116元，跌10.77%；創勝集團醫藥（6628）收報16.54元，跌8.38%；永旺（0984）收報
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