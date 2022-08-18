期內，集團收入581.74億元，勝預期，按年增加29%，期內合共售出613,845部汽車，按年下跌3%。上半年，集團於中國市場之總銷量按年下跌9%至526,217部。集團指，儘管新能源汽車總銷量錄得近四倍的按年增長及新能源汽車佔總銷量的比例上升至18%，惟期內內燃機汽車的銷量下跌超出新能源汽車銷量的增長，導致集團國內銷量有所下跌。

集團指，下半年將繼續協調國內外資源，以確保供應鏈之穩定性，旨在加快生產及銷售活動。管理團隊將竭力實現今年全年銷量達165萬部的目標，即較去年增長24%。

期內收入上升但純利下跌，主要由於「分銷及銷售費用」、「行政費用」兩筆開支急升，總額合計逾22億元。公司指，分銷及銷售費用因投資於66間「極氪」品牌直銷店而增加29%，而行政費用（不包括以股份付款）亦主要因過往數年對研發作出大量投資，導致攤銷費用增加而上升達44%。

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