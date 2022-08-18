上半年佐丹奴銷售額上升11.7%至18.77億元，主要由於2021年長期因新型疫情封城而導致可比基數較低，在東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會的銷售復蘇尤其顯著。恰當的產品和有效的本地營銷活動幫助該些地區在封城後最大限度地提高銷售額。上半年毛利率下降1.9個百分點至55.1%，由於毛利率較低，但盈利的批發業務在此期間飈升44.9%。上半年經營費用下降1.9%，佔銷售額的47.6%。

集團指，截至6月底，存貨餘額高達5.41億元，較2021年的4.94億元高，但存貨對成本流轉日數下降8日至116日，反映整體銷售額回升及控制採購。截至6月底扣除銀行貸款後的現金及銀行結存為9.1億元，小幅度下降是由於存貨增加而該存貨正持續消耗。

其他報道

恒指半日跌124點 碧桂園跌5.1% 潤啤升3.7% 騰訊升3.1%

匯豐H按封頂上調0.25厘至P-2.25厘 推首年定息按揭計劃

尚乘集團據報遭香港證監會調查 長和曾發文撇清與尚乘數科關係

滬深三大指數半日低收 深證成指跌0.64%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止11連升

叙福樓主席黃傑龍：員工可用半日返工時間 帶3歲以下子女打針

傳曼聯班主格拉沙家族計劃出售部分股權

蘋果據報計劃9月7日發布iPhone 14蘋

傳小米汽車敲定寧德時代和比亞迪為主力電池供應商 比亞迪：不予置評