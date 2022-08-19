人行早前降MLF、逆回購利率10基點，推低10年期國債息至近20年新低，Masaki Kondo將日本於1990年起的10年國債息走勢圖，與內地2004年起的10年期國債息走勢圖，作出重疊比對，認為兩者有相似之處。

Masaki Kondo認為，誠然，任何經濟體都將面臨增長潛力萎縮和債券收益率長期下降的問題。但值得注意的是，內地房地產行業的繁榮與蕭條、內地對美國霸權地位的挑戰以及兩個經濟體之間的貿易戰，都與1980年代至1990年代日本發生的事情相似。此外，內地出生率迅速下降，沒有任何移民政策來扭轉這種局面。

Masaki Kondo表示，如果內地市場追隨日本的步伐，固定收益投資者可能迎來繁榮時期。但前景的關鍵在很大程度上取決於內地的外交政策。如果看到內地與美國的關係得到改善，並且允許資本更自由地流動，海外資金將湧入內地債券。否則，全球基金將迴避市場。隨著過去六個月內地政府債券的外國持有量持續下降，投資者似乎在押注第二個結果。

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