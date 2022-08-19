富途（美：FUTU）宣布，將於今日（19日）至下周一（22日）參與灣仔會展舉行的「電腦節」， 並為入場人士提供會場限定開戶入金禮遇，包括1000元現金、價值200元之超市優惠券或電腦節現金券、港股證券一世免佣及牛牛精品。公司又指，在同場的「香港傑出數碼品牌大獎2022」中，奪得「 智能理財—傑出科技券商 」的殊榮。
富途表示，攤位設有「恆指納指一扑爆升」遊戲區，讓入場人士透過玩遊戲贏取備受追捧的牛牛獎品。入場人士只需掃描二維碼下載「富途牛牛」應用程式並註冊牛牛賬號，即可獲取兩次遊戲機會。
每回合最高分數為500分，完成兩回合後，總分200至799分的參加者可獲取牛牛鑰匙圈，800至998分的參加者可獲舞獅牛公仔，而總分達到999分的參賽者則可得到西洋棋牛牛公仔。
富途證券創辦人李華先生表示，富途務求以更方便的交易方式、更全面的數據資訊，以及嶄新的社交功能，帶來極致的數碼投資理財體驗。他續指，期望透過電腦節等機遇，讓更多投資者能透過富途，感受科技變革所帶來的好處，為老、中、青不同界別的客戶提供最優質的金融服務。
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