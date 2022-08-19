富途表示，攤位設有「恆指納指一扑爆升」遊戲區，讓入場人士透過玩遊戲贏取備受追捧的牛牛獎品。入場人士只需掃描二維碼下載「富途牛牛」應用程式並註冊牛牛賬號，即可獲取兩次遊戲機會。

每回合最高分數為500分，完成兩回合後，總分200至799分的參加者可獲取牛牛鑰匙圈，800至998分的參加者可獲舞獅牛公仔，而總分達到999分的參賽者則可得到西洋棋牛牛公仔。

富途證券創辦人李華先生表示，富途務求以更方便的交易方式、更全面的數據資訊，以及嶄新的社交功能，帶來極致的數碼投資理財體驗。他續指，期望透過電腦節等機遇，讓更多投資者能透過富途，感受科技變革所帶來的好處，為老、中、青不同界別的客戶提供最優質的金融服務。

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