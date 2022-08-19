雖然公司冇開中央冷氣，所謂「山不轉路轉」，從網傳嘅相片睇到，一眾相信係騰訊員工嘅打工仔採用「古法降溫」，先準備一大舊冰，再準備一部大風扇，就有自家制冷風機，得咗！有網民就話：「關掉空調，然後用冰箱製作冰塊，看這冰塊體積，估計冰箱也不小，耗電量應該不比空調低。」亦有網民覺得係笑話，「堂堂QQ居然辦公室放冰塊消暑」、「這下（是）真企鵝了！」

不過有內媒日前報道，係騰訊成都大廈附近嘅天府軟件園，其中一家公司嘅負責人曾科就話，收到相關停限電嘅通知後，即刻決定由8月17日（星期三）開始居家辦公。「現在天氣這麼熱，空調又沒有，我們公司的所有工作都需要用電腦，萬一臨時停電，根本就沒有工作效率，不如居家辦公。」

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