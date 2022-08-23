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美匯創1個月高後回 恒指科指見近3個月低 收市跌153點 南北水齊轉流出

央行年會周五舉行，市場觀望聯儲局主席言論，隔晚美股在預期聯局緊縮政策而下跌，美元指數於香港午後曾升至109.27點，創7月14日後新高，拖累美期增跌最多0.46%，但期後美元指數急回，美期暫反彈最多0.21%。恒指走勢相近，同步見全日底後跌幅收窄。亞股普遍向下，油組擬收緊供應，油股受惠油價反彈，歐股止跌回升。恒指、科指齊創近3個月新低，恒指兩日累跌269.78點，科指4日累計跌97.86點。

恒指今早低開12點，高位升44點，低位跌279點，高低波幅324點。

恒指收市跌153點或0.78%，報19503點，大市成交金額866億元，較上日增加4.26%，是8月18日893.36億元成交後最多；國指跌46點或0.69%，報6648點。恒生科技指數收報4141點，跌0.26%。

藍籌股成交金額226.89億元，佔大市成交26.19%；科指成份股成交金額177.09億元，佔大市成交20.44%；國指成份股成交金額343.51億元，佔大市成交39.66%。

美團（3690）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、京東（9618）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，57隻下跌，0隻無升跌。安踏（2020）升4.01%，收報92元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌6.26%，收報16.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報184.5元，升3.19%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報5.96元，跌4.49%。

恒指續低於10天線(19835.99點)。科指續低於10天線(4229.7點)。

北水南下合計淨流出2.92億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流出92.28億元人民幣，終止連續2日流入。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多1.42%，是8月16日後最大跌幅，今曾低見19377.09點，是5月12日19342.89點後最低。今日收市報19503.25點，是5月12日後收市新低，當日報19380.34點。連跌2日，累計跌269.78點，對上一次連跌2日是8月16日。

科指曾跌最多1.21%，低見4101.66點，是5月26日3961.26點後最低。今日收市報4141.04點，是5月26日後收市新低，當日報4033.79點。連跌4日，累計跌97.86點，對上一次連跌4日是5月6日

國指曾跌最多1.39%，是8月16日後最大跌幅，今低見6602.12點，是8月10日後最低。今日收市報6648.85點，是8月10日後收市新低。連跌2日，累計跌71.03點，對上一次連跌2日是8月16日。

午後消息股表現

前蘋果工程師承認竊取商業機密，小鵬汽車（9868）：與蘋果無爭議，公司與該案無關。收報83元，跌2.12%。

潤地（1109）前主席唐勇涉嫌違紀違法受查。收報30.95元，跌0.8%。

安踏（2020）上半年少賺6.6%，息62港仙。收報92元，升4.01%。

特步（1368）中期多賺38%，中期息13港仙。收報12.62元，跌6.52%。

361度國際（1361）中期多賺37%，不派息。收報4.2元，升0.72%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公業績，績前表現如下，恒地（0012）收報27.25元，跌1.62%。京東（9618）收報221.4元，升1.19%。中國平安（2318）見52周低42.55元，收報42.95元，跌1.26%。寶尊電商（9991）收報21.85元，無升跌。貝殼（2423）收報41.05元，升0.98%。中鋁（2600）收報2.86元，升1.78%。恒基發展（0097）收報0.335元，跌1.47%。京東健康（6618）收報57.75元，升1.49%。京東物流（2618）收報14.1元，升0.14%。九毛九（9922）收報17.6元，升0.23%。金山軟件（3888）收報24.1元，跌1.03%。快手（1024）收報75.1元，升0.74%。合景悠活（3913）收報1.5元，跌1.32%。稻香（0573）收報0.83元，升2.47%。小鵬汽車（9868）收報83元，跌2.12%。

郵儲銀行（1658）半年多賺近一成半。見52周低4.56元，收報4.59元，跌5.94%。

美東汽車（1268）料上半年盈利倒退最多40%。見52周低15.02元，收報15.22元，跌8.2%。

ESPRIT母公司思捷環球（0330）發盈警，料中期純利倒退九成。收報1.12元，跌27.27%。

易鑫（2858）上半年轉賺1.24億人幣，不派中期息。收報1.03元，升5.1%。

騰訊（0700）績後兩度回購，今斥3.54億回購113萬股。收報312.8元，升0.71%。

同程旅行（0780）上季蝕1.35億人幣，盈轉虧，不派息。收報16.68元，升4.51%。

中電信（0728）7月5G新客增速放緩。收報2.86元，跌1.38%。

禪遊科技（2660）半年經調整淨利潤升逾六成，收入升四成。收報1.54元，跌4.35%。

明源雲（0909）上半年轉蝕5.62億人幣，受累內房下行壓力。收報5.96元，跌4.49%。

歌禮製藥（1672）半年蝕8799.8萬元，不派中期息。收報3.55元，跌4.05%。

康師傅（0322）中期少賺38%，息6.63美仙。收報13.4元，升5.35%。

中聯通（0762）：7月5G套餐用戶累計近1.9億戶。收報3.91元，跌0.51%。

破頂股表現

破頂股包括，上海復旦（1385）創上市新高，見39.1元，收報38.5元，升5.77%；MOG（1942）創上市新高，見2.5元，收報2.35元，升15.76%；雙財莊（2321）創上市新高，見1.13元，收報1元，跌4.76%；銀濤（1943）創上市新高，見1.46元，收報1.4元，無升跌；在岸人民幣創52周高，見6.8548元，收報6.8491元，跌0.01%；北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.121元，收報0.123元，升17.14%；中遠海能（1138）創52周高，見6.99元，收報6.91元，升1.17%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升0.86%；兗煤（1171）創52周高，見30元，收報29.35元，升2.62%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.91元，收報0.9元，跌4.26%；成實外教育（1565）低見0.13元，收報0.15元，升7.91%；維亞生物（1873）低見1.81元，收報1.84元，跌1.08%；中國抗體（3681）低見1.79元，收報1.79元，跌4.79%；藥明巨諾（2126）低見6.01元，收報6.17元，升0.33%；雲頂新耀（1952）低見11.66元，收報11.72元，跌4.87%；雍禾醫療（2279）低見6.85元，收報6.85元，跌3.52%；泉峰（2285）低見34.9元，收報34.9元，跌8.16%；協同通信（1613）低見0.141元，收報0.15元，跌0.66%；中國太保（2601）低見15.46元，收報15.54元，跌1.52%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，昊海生物科技（6826）低見29.35元，收報28.95元，跌4.3%；美瑞健康國際（2327）低見0.245元，收報0.26元，升1.96%；復星醫藥（2196）低見25.75元，收報25.5元，跌3.95%；醫思醫療（2138）低見5.73元，收報5.74元，跌2.21%；東方（0018）低見0.63元，收報0.64元，跌9.86%；越秀房託（0405）低見2.5元，收報2.52元，跌0.79%；中國平安（2318）低見42.55元，收報42.95元，跌1.26%；工行（1398）低見4元，收報4元，跌0.99%；平保（2318）低見42.55元，收報42.95元，跌1.26%；煤氣（0003）低見8.02元，收報8.03元，跌1.35%。

異動股

上升異動股，包括，北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.121元，收報0.123元，升17.14%；MOG（1942）創上市新高，見2.5元，收報2.35元，升15.76%；時富投資（1049）收報1.4元，升14.75%；松齡（1989）收報0.83元，升13.7%；晶門半導體（2878）收報0.67元，升13.56%；中原銀行（1216）收報0.84元，升13.51%；環龍控股（2260）收報1.07元，升11.46%；華融金控（0993）收報0.132元，升10%；歐化（1711）收報0.211元，升9.33%；凱升控股（0102）收報0.206元，升8.99%；伊泰（3948）收報11.9元，升8.58%。

下跌異動股，包括，思捷（0330）收報1.12元，跌27.27%；太陽娛樂（8082）收報0.052元，跌25.71%；都市麗人（2298）收報0.206元，跌10.82%；廣匯寶信（1293）收報0.44元，跌10.2%；易還財務（8079）收報0.2元，跌9.91%；東方（0018）見52周低0.63元，收報0.64元，跌9.86%；喆麗控股（2209）收報0.68元，跌9.33%；北控水務（0371）見52周低2.07元，收報2.07元，跌9.21%；勵駿（1680）平上市低位0.27元，收報0.27元，跌8.47%；美東汽車（1268）見52周低15.02元，收報15.22元，跌8.2%；泉峰（2285）創上市新低，見34.9元，收報34.9元，跌8.16%。

 

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