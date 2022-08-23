半年收入升18.3％至427.62億元，毛利升20.7％至185.52億元，經調整虧損淨額按年收窄52.8％至50.34億元。經調整EBITDA為11.45億元，按年收窄86.5％。

快手表示，次季取得突破性表現，面對充滿挑戰的宏觀環境，各業務線收入穩健增長的同時，國內業務實現了盈利的重要里程碑。快手表示，次季國內業務分部超預期時間提前實現按分部劃分的經營利潤層面盈利，證明集團商業模式的韌性及可持續性。

上季快手平均日活躍用戶創新高，達3.473億戶，按年升18.5%；每位日活躍用戶日均使用時長達到125.2分鐘，按年增長17.1%。

次季經營利潤表現，國內經營利潤按年虧轉盈，至9362.3萬元，去年同期虧損10.26億元。海外經營利潤按年收窄63.2％至16.06億元，未分攤項目經營利潤按年收窄15.1％至15.47億元。

各業務分部方面，線上營銷服務收入按年增10.5%至110.06億元；直播收入增按年19.1%至85.65億元；其他服務收入增7.1%至21.23億元。

快手（1024）績前收報75.1港元，升0.7％。

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