期內，來自千色 Citistore 及 Unicorn 之綜合稅後盈利貢獻合共為2600萬元。

千色 Citistore 稅後盈利貢獻增加21%至4000萬元，主因「保就業計劃」獲800萬元補貼，及及整體經營開支淨額減少1200萬元難Z日木

Unicorn稅後虧損1400萬元，去年同期為500萬元。主要由於增添 UNY 將軍澳店以及就 APITA 訂立新租賃協議而令經營開支上升所致。

千色Citistore首6月銷售款降5%至7.4億元，當中，佔最多的寄售專櫃銷售款額跌2%至3.96億元，自營貨品銷售款額跌10%至1.8億元，特許專櫃銷售款額跌8%至1.64億元。

Unicorn總銷售額首6月升8%至7.03億元。當中，佔大多數的自營貨品銷售款額升12%至5.36億元，寄售專櫃銷售款額則跌2%至1.67億元。

其他報道

平保上半年新業務價值按年跌28.5%至195.73億元

白花油發盈警 料中期綜合虧損200萬元

快手次季經調整虧損收窄七成 經調整EBITDA轉正

宏利香港次季新業務價值按年跌28%至11.5億元

新地：委任劉德揚、馮秀炎及陳康祺為執董

南商上調定存息至最高3.38厘 成全城最高 惟起存額需300萬元

金山軟件中期轉虧 蝕4002萬元 不派息

美匯創1個月高後回 恒指科指見近3個月低 收市跌153點 南北水齊轉流出

Google調查：港FinTech公司面臨嚴重人才短缺 薪酬待遇欠競爭力