恒基發展（0097）公布，中期純利減少20%至2400萬元，派中期息1仙。公司指，盈利下跌主要由於期內本地爆發第五波新冠疫情，令集團之百貨業務大受影響，惟政府「保就業計劃」所提供之工資補貼及若干業主提供之租金寬免已抵銷部份沖擊。
期內，來自千色 Citistore 及 Unicorn 之綜合稅後盈利貢獻合共為2600萬元。
千色 Citistore 稅後盈利貢獻增加21%至4000萬元，主因「保就業計劃」獲800萬元補貼，及及整體經營開支淨額減少1200萬元難Z日木
Unicorn稅後虧損1400萬元，去年同期為500萬元。主要由於增添 UNY 將軍澳店以及就 APITA 訂立新租賃協議而令經營開支上升所致。
千色Citistore首6月銷售款降5%至7.4億元，當中，佔最多的寄售專櫃銷售款額跌2%至3.96億元，自營貨品銷售款額跌10%至1.8億元，特許專櫃銷售款額跌8%至1.64億元。
Unicorn總銷售額首6月升8%至7.03億元。當中，佔大多數的自營貨品銷售款額升12%至5.36億元，寄售專櫃銷售款額則跌2%至1.67億元。
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