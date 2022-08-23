恒地（0012）收市後公布，截至今年6月底止6個月，基礎盈利按年減少34%至51.37億元，主要由於去年合併美麗華為集團附屬公司，產生收益18.89億元所致。計及相關公允價值虧損後，集團期內按年少賺27%，中期純利為47.81億元。派中期息每股0.5元，按年持平。恒地今天收報27.25元，跌1.6%。
期內，恒地收入按年增加8.1%至95.06億元。其中香港物業銷售營業額約40.79億元，按年增加10%。應佔稅前利潤為9.77億元，按年減少19%。新收購市區舊樓重建項目方面，已購入八成以至全部業權的項目有27個，合共樓面面積391.69萬方呎。
恒地期內再購入約23萬方呎新界土地，令旗下新界土地儲備增加至4510萬方呎。內地方面，恒地亦增添一個位於蘇州之合作發展項目，為集團提供約35萬方呎可建樓面面積。集團表示，現於香港及內地均有充裕土地儲備，足以應付未來數年業務發展所需。
收租物業方面，集團租金總收入按年下跌2%至32.11億元。當中持有40.77%權益之國際金融中心項目，於期內租金總收入較去年同期下跌8%至8.55億元，主要由於疫情關係向部份受影響租戶所提供之租金寬減。截至今年6月底，集團主要收租物業平均出租率為93%。
恒地表示，由於疫情反覆、俄烏戰事持續、中美地緣政治緊張，以及通脹升溫導致多個主要經濟體系均接連加息，令市場憂慮全球將陷入衰退。然而，本港目前經濟基調仍保持良好，而政府除推出新一輪消費券以刺激經濟外，亦致力推動與大灣區加強融合，長遠將有助提升香港作為國際金融中心之地位。集團希望香港早日恢復免檢通關，以帶動本港樓市以至整體經濟持續平穩發展。
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