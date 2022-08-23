樂華娛樂董事長兼首席執行官杜華表示，留意到近來香港娛樂市場有許多優秀的歌手和演員誕生，當中偶像團體Mirror尤其深受廣大本地年輕人喜愛，是次赴港上市希望讓市場看到公司幫助藝人商業化的營運能力，希望未來可吸引更多有才華的藝人加入公司，亦期望與香港的經紀娛樂公司合作，以推動中國娛樂行業發展。

內地近年就娛樂行業頒佈多項新規，包括打擊「陰陽合同」、不准違法失德藝人表演等，集團執行董事兼總裁孫一丁表示，現時該行業有逾千家競爭公司，出現良莠不齊的情況，預計中國監管當局未來會「常態化」管理文化產業，相信會為集團等擁有領先市場地位的公司創造更大的發展空間。他強調，集團從小培養藝人的道德思想，確保藝人需通過相關要求，並指是簽約時需考慮的一條最重要紅線。

是次IPO的基石投資者包括Harvest、藍色光標國際及貓眼香港。集資所得約40%將用於持續投資藝人營運，包括收購及裝修一所藝人培訓中心、擴展訓練生計劃；20%擴大音樂IP（知識產權）庫；15%收購業務或資產；10%擴展泛娛樂業務；5%用於海外擴展；10%用於營運資金及一般公司用途。

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