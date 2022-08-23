收入按商品或服務類型劃分，來自醫藥和健康產品銷售的收入為174.82億元，按年增加48.6%。平台、廣告及其他服務的收入錄得27.43億元，按年增加46.2%。期內，京東健康年度活躍用戶數1.313億，按年增加2270萬。

京東健康指出，將繼續堅持醫藥健康供應鏈和線上醫療健康服務的專業化能力建設，並進一步推進開放生態戰略，繼續擴大與產業鏈上下游的合作。在零售藥房業務方面，京東健康認為行業整體增長潛力還遠未被充分挖掘，尤其是行業數字化轉型關鍵期的當下。未來將進一步完善數智化醫藥健康供應鏈體系，不斷打磨「醫藥+服務」一站式專業化服務體驗。

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