京東集團（9618）收市後公布，截至今年6月底止3個月，收入按年增加5.4%至2676億元（人民幣，下同），稍勝市場預期的2620.9億元。淨利潤按年增加450%至44億元，大勝市場預期的16.72億元。調整後盈利為65億元，按年增加41.3%，亦勝市場預期的44.19億元。京東今天收報221.4元，升1.2%。京東美股（美：JD）盤前一度升逾半成。
京東首席執行官徐雷指出，集團將持續通過供應鏈基礎設施，高效服務合作伙伴、用戶和社會，並且堅持創新以服務中國的長期發展。
京東首席財務官許冉指出，在本季度通過股票回購和特別現金股利的方式回饋股東，得益於長期以來對財務紀律和經營效率的重視。2022年第二季，京東融資活動所用現金流量淨額為113億元，主要包括發放現金股利、股票回購所付現金，部分被銀行貸款所得款項淨額及京東物流股份配售所得款項所抵銷。
截至今年6月底，京東年度活躍用戶按年增加9.2%至5.808億。
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