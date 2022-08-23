京東首席執行官徐雷指出，集團將持續通過供應鏈基礎設施，高效服務合作伙伴、用戶和社會，並且堅持創新以服務中國的長期發展。

京東首席財務官許冉指出，在本季度通過股票回購和特別現金股利的方式回饋股東，得益於長期以來對財務紀律和經營效率的重視。2022年第二季，京東融資活動所用現金流量淨額為113億元，主要包括發放現金股利、股票回購所付現金，部分被銀行貸款所得款項淨額及京東物流股份配售所得款項所抵銷。

截至今年6月底，京東年度活躍用戶按年增加9.2%至5.808億。

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