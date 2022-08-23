moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

京東次季多賺4.5倍至44億人幣勝預期 美股盤前曾升逾半成

京東集團（9618）收市後公布，截至今年6月底止3個月，收入按年增加5.4%至2676億元（人民幣，下同），稍勝市場預期的2620.9億元。淨利潤按年增加450%至44億元，大勝市場預期的16.72億元。調整後盈利為65億元，按年增加41.3%，亦勝市場預期的44.19億元。京東今天收報221.4元，升1.2%。京東美股（美：JD）盤前一度升逾半成。

京東首席執行官徐雷指出，集團將持續通過供應鏈基礎設施，高效服務合作伙伴、用戶和社會，並且堅持創新以服務中國的長期發展。

京東首席財務官許冉指出，在本季度通過股票回購和特別現金股利的方式回饋股東，得益於長期以來對財務紀律和經營效率的重視。2022年第二季，京東融資活動所用現金流量淨額為113億元，主要包括發放現金股利、股票回購所付現金，部分被銀行貸款所得款項淨額及京東物流股份配售所得款項所抵銷。

截至今年6月底，京東年度活躍用戶按年增加9.2%至5.808億。

其他報道

內地無人駕駛初創文遠知行否認擬赴港美上市

京東健康上半年轉賺2.23億人幣 不派息

樂華娛樂明起招股 冀與本港娛樂公司合作

恒指公司：今年首7個月恒生旗艦指數ETF錄資金淨流入 科指增幅最大

匯豐：銀債首日認購宗數創新高

京東物流non-IFRS上季轉賺2.13億人幣 不派息

恒地上半年少賺27%至47.81億 中期息0.5元

科興疫苖銷量跌 中生製藥半年少賺77.3%

恒基發展中期少賺20% 派中期息1仙

平保上半年新業務價值按年跌28.5%至195.73億元

白花油發盈警 料中期綜合虧損200萬元

快手次季經調整虧損收窄七成 經調整EBITDA轉正

宏利香港次季新業務價值按年跌28%至11.5億元

新地：委任劉德揚、馮秀炎及陳康祺為執董

南商上調定存息至最高3.38厘 成全城最高 惟起存額需300萬元

金山軟件中期轉虧 蝕4002萬元 不派息

美匯創1個月高後回 恒指科指見近3個月低 收市跌153點 南北水齊轉流出

Google調查：港FinTech公司面臨嚴重人才短缺 薪酬待遇欠競爭力

證監會冀業界協助宣傳「港股實名制」 最快第四季推出

 