moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止4連跌 港元升值至一周高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止4連跌，升2.19點子至1.80327%，是8月17日後最大升幅，是8月19日後最高。對上一次終止4連跌是8月3日，當日拆息報1.30512%。

港元現報7.8434元升值38點子，曾貶值最多3點子，報7.8475元，亦曾升值最多59點子，報7.8413元，是8月17日7.8356元後最強。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.43點子至0.99441%；1星期HIBOR升3.54點子至1.38815%；2星期HIBOR升2.33點子至1.57863%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.41點子至2.55512%；6個月期HIBOR跌0.07點子至3.12696%；12個月期HIBOR跌0.22點子至3.61226%。

美元指數現報108.755升值0.131點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報2.42743%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6242%，終止連續4日擴闊，利差是2022年8月19日後最高，當日差距為-0.5344%

對上一次終止連續4日擴闊，是2022年8月04日，當日利差報-0.9381%。

其他報道

特斯拉2022 AI DAY將於9月30日舉行 人形機器人勢成焦點

新交所料更多在美上市中企將登陸新加坡

洪九果品IPO入場費5252.41元

對冲基金泰斗羅拔遜去世 享年90歲 Archegos創辦人Bill Hwang為其門徒

滬深三大主要指數高開 人行零投放零回籠

恒指高開38點 科指升0.12% 蘇新服務潛水4.6% 龍光復牌跌56.8% 小鵬跌9.5%

中通快遞澄清 並無計劃就其證券進行任何發行

港股ADR跌15點 夜期低水8點 美期跌亞股升 碧服中海外蒙牛石藥等業績

中國中免IPO定價158元 一手中籤率100% 乙組所有申請獲全額分配

寶龍地產發盈警 料中期純利跌最多76%

數據弱美股跌 道指跌154點 3日挫1089點 創兩周低