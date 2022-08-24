港元現報7.8434元升值38點子，曾貶值最多3點子，報7.8475元，亦曾升值最多59點子，報7.8413元，是8月17日7.8356元後最強。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.43點子至0.99441%；1星期HIBOR升3.54點子至1.38815%；2星期HIBOR升2.33點子至1.57863%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.41點子至2.55512%；6個月期HIBOR跌0.07點子至3.12696%；12個月期HIBOR跌0.22點子至3.61226%。

美元指數現報108.755升值0.131點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報2.42743%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6242%，終止連續4日擴闊，利差是2022年8月19日後最高，當日差距為-0.5344%

對上一次終止連續4日擴闊，是2022年8月04日，當日利差報-0.9381%。

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