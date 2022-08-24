龍光去年度純利跌23.4%至99.75億元（人民幣，下同），核心盈利約95.8億元，按年跌約兩成。

核數師尤尼泰‧栢淳（香港）會計師事務所就集團業績發表保留意見，指集團持續經營存重大不確定性，當中主要由於龍光的計息銀行及其他借款中的流動部分達358.69億元，而其非限制性現金達169.92億元；另於報告期結束後，遭部分信用評級機構下調評級，可能觸發導致提前償還部分銀行貸款的若干條款及條件。

其他報道

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止4連跌 港元升值至一周高

特斯拉2022 AI DAY將於9月30日舉行 人形機器人勢成焦點

新交所料更多在美上市中企將登陸新加坡

洪九果品IPO入場費5252.41元

對冲基金泰斗羅拔遜去世 享年90歲 Archegos創辦人Bill Hwang為其門徒

滬深三大主要指數高開 人行零投放零回籠

恒指高開38點 科指升0.12% 蘇新服務潛水4.6% 龍光復牌跌56.8% 小鵬跌9.5%

中通快遞澄清 並無計劃就其證券進行任何發行

港股ADR跌15點 夜期低水8點 美期跌亞股升 碧服中海外蒙牛石藥等業績

中國中免IPO定價158元 一手中籤率100% 乙組所有申請獲全額分配

寶龍地產發盈警 料中期純利跌最多76%

數據弱美股跌 道指跌154點 3日挫1089點 創兩周低