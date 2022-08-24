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龍光集團復牌股價曾瀉58% 核數師續保留意見

已停牌數月的龍光集團（3380）昨晚公布經審核去年度業績後，今早復牌，復牌後股價曾跌最多57.8%，創上市以來最大跌幅，低見0.92元，現報1.15元，跌47.3%或1.03元。

龍光去年度純利跌23.4%至99.75億元（人民幣，下同），核心盈利約95.8億元，按年跌約兩成。

核數師尤尼泰‧栢淳（香港）會計師事務所就集團業績發表保留意見，指集團持續經營存重大不確定性，當中主要由於龍光的計息銀行及其他借款中的流動部分達358.69億元，而其非限制性現金達169.92億元；另於報告期結束後，遭部分信用評級機構下調評級，可能觸發導致提前償還部分銀行貸款的若干條款及條件。

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