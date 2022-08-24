文章日期：2022年8月24日 18:17
泰和小貸（1915）公布，截至今年6月底止中期由盈轉虧，虧損289.06萬元（人民幣，下同），去年同期純利1482.79萬元；每股虧損0.48分；不派中期股息。
期內，利息收入淨額按年減少20.34%至2627.7萬元。
泰和小貸今日收報2.82港元，升3.68%。
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