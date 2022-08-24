文章日期：2022年8月24日 18:20
IGG（0799）公布，截至6月底止中期由盈轉虧，虧損1.72億元，去年同期純利5.77億元；每股基本虧損14.81仙；不派中期股息，去年同期派14.5仙。
期內，收入按年下跌23.22%至24.88億元。毛利率為68.3%，按年收窄2.2百分點，較去年下半年毛利率的68.1%略為上升。
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