隔晚美股上升，港股ADR升157點或0.81%，報19425點，夜期升24點或0.13%，報點，夜期低水6點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.52%，折合報314.7元；阿里巴巴（9988）升5.2%，折合報90.74元；美團（3690）升2.75%，折合報168.61元；匯控（0005）跌0.29%，折合報48.41元；建行（0939）跌0.34%，折合報4.79元。

道期現升0.121%；標期現升0.25%；納期現升0.24%。日股現升0.47%，韓股現升0.89%，澳股現升0.76%。

VIX指數隔晚跌5.35%或1.29點，報22.82點。美2年期10年期債息現倒掛28.44基點。

紐油現升0.42%或0.4美元，報95.29美元；布油現升0.51%或0.51美元，報101.74美元；金價現升0.3%或5.32美元，報1756.51美元；LME 銅期貨隔晚跌1.05%或85.5美元，報8034.5美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.1039厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中國人壽（2628）、中海油（0883）、中石油（0857）、商湯（0020）、申洲國際（2313）、信和置業（0083）、泡泡瑪特（9992）、藍月亮（6993）、中海石化（3983）、中煤能源（1898）、光大控股（0165）、中海油服（2883）、華潤醫藥（3320）、周生生（0116）、旭輝永升服務（1995）、中信銀行（0998）、海螺（0914）、光大證券（6178）、ESR（1821）、名創優品（9896）、星島（1105）、青啤（0168）、眾安在綫（6060）等。

中國中免（1880）上市，定價158元。

永嘉集團（3322）中期少賺38％ 不派息。

蘋果9月8日凌晨舉行產品發布會，料推新iPhone、手表。留意手機設備股。

內地加快公路充電基礎設施建設。留意電動車股。

內地再出招推動經濟企穩向好。留意內房、科技股。

德國政府據報擬拒中遠海運（0517）入股漢堡港，避免依賴中國

友邦（1299）中期轉蝕5億，增派息6%，內地新業務價值、利潤率急跌。

蒙牛（2319）半年多賺27%，旗下雅士利轉虧蝕1.6億人幣。

融創服務（1516）料半年轉蝕最多7.6億人幣。

優品360（2360）獲招商局研入主，市場料初步出價最多30倍市盈率。

酷派（2369）半年虧損擴大至3.03億元，收入跌56.1%。

農夫山泉（9633）上半年多賺14.8%至46億人幣，不派中期息。

路勁（1098）半年少賺73.7%，不派息。

電視廣播（0511）半年虧損收窄至2.2億，廣告收入增網購業務虧損擴大。TVB：最壞時間已過，暫無計劃集資，即將開展跨境電商業務。

圓通速遞（6123）上半年多賺26%至1.22億，不派息。

IGG（0799）半年轉蝕1.7億，不派息。

泰和小貸（1915）半年轉虧蝕289萬人幣。

海通國際（0665）半年轉虧蝕16.8億 。

交銀國際（3329）中期盈轉虧，蝕16.8億元。

百融雲創（6608）上半年經調整溢利按年升28％至1.25億元人幣。

碧服（6098）調低全年收入、利潤指引，強調碧桂園欠款5億人幣比例低。

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