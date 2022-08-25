談及全球宏觀經濟和內地疫情影響，許元表示，全球通脹對遊戲業呈好趨勢，通脹令更多用戶選擇「宅家」，有利手遊娛樂需求，用戶量增加；同時其他行業如零售及在旅遊業同樣面對通脹，會大幅減少線上推廣成本投入，令線上推廣費用降價。許元表示，遊戲用戶量增加及投資推銷成本減少，對遊戲業有正面發展。許元透露，下半年在研遊戲有19款，預計至少有5款遊戲上線。

問及國內遊戲版號恢復，許元表示，IGG作為全球化公司，業務集中在海外市場，公司一向策略為先在海外市場發布新遊戲，取得成功後，再到中國市場申請遊戲版號。許元又表示，今年初內地恢復新遊戲版號發放，市場顯現樂觀情緒，為政府當局對遊戲業發放正面信號。他亦樂見有關舉措對行業的支持，增加對遊戲開發商的信心。

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