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IGG：新爆款遊戲推廣費大增 下半年階段性虧損 料明年上半年釋放利潤

手遊股IGG（0799）上半年盈轉虧，虧損1.72億元，去年同期盈利5.77億元，但與去年下半年比較，則虧損收窄17%。IGG首席運營官兼執行董事許元於業績記者會上表示，預計集團將出現階段情的虧損，為新上線的「爆款」遊戲《Doomsday: Last Survivors》作大量的營銷成本投入，提升該款遊戲日後利潤表現，預計6個月後，該款遊戲將局部釋放利潤，料明年上半年將不再虧損。《Doomsday: Last Survivors》將於下半年上線，早前在歐美及東南亞市場上線時均展現增長潛力。

談及全球宏觀經濟和內地疫情影響，許元表示，全球通脹對遊戲業呈好趨勢，通脹令更多用戶選擇「宅家」，有利手遊娛樂需求，用戶量增加；同時其他行業如零售及在旅遊業同樣面對通脹，會大幅減少線上推廣成本投入，令線上推廣費用降價。許元表示，遊戲用戶量增加及投資推銷成本減少，對遊戲業有正面發展。許元透露，下半年在研遊戲有19款，預計至少有5款遊戲上線。

問及國內遊戲版號恢復，許元表示，IGG作為全球化公司，業務集中在海外市場，公司一向策略為先在海外市場發布新遊戲，取得成功後，再到中國市場申請遊戲版號。許元又表示，今年初內地恢復新遊戲版號發放，市場顯現樂觀情緒，為政府當局對遊戲業發放正面信號。他亦樂見有關舉措對行業的支持，增加對遊戲開發商的信心。

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