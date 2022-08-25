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恒指高開149點 科指升1.1% 中國中免潛水24%

恒指高開149點或0.78%，報19418點，大市成交金額66億元；國指今早高開62點或0.96%，報6628點。恒生科技指數開市報4072點，升1.15%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中銀香港（2388）、新地（0016）拖累大市。

目前，藍籌54隻升，14隻下跌，1隻無升跌。蒙牛（2319）升5.9%，收報34.1元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌1.86%，收報12.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報234.2元，升5.59%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報14.86元，跌0.8%。

恒指續低於10天線(19743.16點)。科指續低於10天線(4194.38點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國人壽（2628）開市報11.4元，升2.15%。中海油（0883）開市報10.3元，跌0.19%。中石油（0857）開市報3.61元，升0.56%。商湯（0020）開市報2.25元，升0.45%。申洲國際（2313）開市報82.2元，無升跌。信和置業（0083）開市報11.66元，無升跌。藍月亮（6993）開市報5.8元，升2.47%。中海石化（3983）開市報2.05元，無升跌。中煤能源（1898）開市報7.04元，升1.29%。光大控股（0165）開市報5.92元，升2.42%。中海油服（2883）開市報8元，升0.88%。周生生（0116）無成交，報8.64元。旭輝永升服務（1995）開市報5.13元，升3.22%。中信銀行（0998）開市報3.28元，升0.61%。海螺（0914）開市報30.25元，升0.67%。光大證券（6178）開市報5.1元，跌0.97%。ESR（1821）開市報19.48元，升1.88%。名創優品（9896）開市報11.4元，升0.88%。星島（1105）無成交，報0.44元。青啤（0168）開市報72.9元，無升跌。眾安在綫（6060）開市報20.8元，無升跌。

中國中免（1880）上市，定價158元。開市報120元，跌24.05%。

泡泡瑪特（9992）中期少賺7% 不派息開市報17.18元，升0.94%。

IGG（0799）：新爆款遊戲推廣費大增 下半年階段性虧損 料明年上半年釋放利潤。IGG半年轉蝕1.7億，不派息。開市報2.97元，跌1.98%。

永嘉集團（3322）中期少賺38％ 不派息。無成交，報0.26元。

蘋果9月8日凌晨舉行產品發布會，料推新iPhone手表。瑞聲（2018）開市報14元，升0.14%；比亞迪電子（0285）開市報19.9元，升0.3%。

內地加快公路充電基礎設施建設。汽車股吉利（0175）開市報15.5元，升0.39%；比亞迪（1211）開市報262元，升1.24%；長城汽車（2333）開市報11.96元，升3.64%；小鵬汽車（9868）開市報75元，升2.95%；理想汽車（2015）開市報114元，升0.62%；蔚來集團（9866）開市報145元，升2.84%。

內地再出招推動經濟企穩向好。騰訊（0700）開市報312.6元，升0.84%；阿里巴巴（9988）開市報90元，升4.35%；美團（3690）開市報164.9元，升0.49%。

德國政府據報擬拒中遠海運（0517）入股漢堡港，避免依賴中國無成交，報2.23元。

友邦（1299）中期轉蝕5億，增派息6%，內地新業務價值利潤率急跌。開市報74.3元，升0.2%。

蒙牛（2319）半年多賺27%，旗下雅士利轉虧蝕1.6億人幣。蒙牛開市報32.2元，無升跌。

融創服務（1516）料半年轉蝕最多7.6億人幣。創上市新低，見2.53元，開市報2.93元，跌5.79%。

優品360（2360）獲招商局研入主，市場料初步出價最多30倍市盈率。創52周高，見2.6元，開市報2.5元，升23.76%。

酷派（2369）半年虧損擴大至3.03億元，收入跌56.1%。開市報0.116元，升0.87%。

農夫山泉（9633）上半年多賺14.8%至46億人幣，不派中期息。開市報46.1元，無升跌。

路勁（1098）半年少賺73.7%，不派息。開市報4.4元，跌1.79%。

電視廣播（0511）半年虧損收窄至2.2億，廣告收入增網購業務虧損擴大。TVB：最壞時間已過，暫無計劃集資，即將開展跨境電商業務。開市報3.89元，升2.64%。

圓通速遞（6123）上半年多賺26%至1.22億，不派息。無成交，報2.39元。

泰和小貸（1915）半年轉虧蝕289萬人幣。開市報2.85元，升1.06%。

海通國際（0665）半年轉虧蝕16.8億 。開市報0.88元，跌1.12%。

交銀國際（3329）中期盈轉虧，蝕16.8億元。開市報0.55元，無升跌。

百融雲創（6608）上半年經調整溢利按年升28％至1.25億元人幣。開市報9.02元，升2.15%。

碧服（6098）調低全年收入利潤指引，強調碧桂園欠款5億人幣比例低。開市報15.3元，升2%。

破頂股表現

破頂股包括，北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.131元，開市報0.131元，升2.34%；中遠海能（1138）創52周高，見7.12元，開市報7元，升8.7%；優品360（2360）創52周高，見2.6元，開市報2.5元，升23.76%；兗煤（1171）創52周高，見31.25元，開市報29元，跌0.68%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括融創服務（1516）低見2.53元，開市報2.93元，跌5.79%；龍光地產（3380）低見0.9元，開市報1.03元，跌2.83%；中梁（2772）低見0.77元，開市報0.86元，升4.88%；維亞生物（1873）低見1.75元，開市報1.77元，無升跌；雲頂新耀（1952）低見11.28元，開市報11.4元，跌1.72%；佳源國際（2768）低見0.209元，開市報0.219元，升1.39%；移卡（9923）低見13元，開市報13元，跌3.42%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，同仁堂國藥（3613）低見8.95元，開市報9.06元，跌0.11%；香港科技探索（1137）低見4.46元，開市報4.46元，跌0.45%；太古地產（1972）低見17.74元，開市報18.26元，升0.11%；恒地（0012）低見25.95元，開市報26.05元，無升跌；越秀房託（0405）低見2.4元，開市報2.42元，無升跌；泓富（0808）低見2.3元，開市報2.35元，跌1.26%；恒隆地產（0101）低見12.64元，開市報12.9元，升0.16%；工行（1398）低見3.95元，開市報4元，升1.01%；煤氣（0003）低見7.8元，開市報7.87元，跌0.25%；中升（0881）低見39.1元，開市報39.8元，跌0.75%。

異動股

上升異動股，包括，優品360（2360）創52周高，見2.6元，開市報2.5元，升23.76%；中國擎天軟件（1297）開市報0.385元，升1.32%；中遠海能（1138）創52周高，見7.12元，開市報7元，升8.7%；知乎（2390）開市報19.5元，升1.99%；兗煤（1171）創52周高，見31.25元，開市報29元，跌0.68%；中梁（2772）創上市新低，見0.77元，開市報0.86元，升4.88%；蒙牛（2319）開市報32.2元，無升跌；中國聖牧 （1432）開市報0.355元，升2.9%。

下跌異動股，包括，樂透互娛（8198）開市報0.36元，跌18.18%；融創服務（1516）創上市新低，見2.53元，開市報2.93元，跌5.79%；龍光地產（3380）創上市新低，見0.9元，開市報1.03元，跌2.83%；喆麗控股（2209）平上市低位0.61元，開市報0.66元，跌2.94%；五礦地產（0230）開市報0.67元，跌6.94%；旺旺（0151）開市報5.4元，跌10.15%；佳明集團（1271）開市報6.5元，跌4.27%；恒基發展（0097）開市報0.315元，跌3.08%；金陽新能源（1121）開市報10.22元，跌4.49%；IGG（0799）開市報2.97元，跌1.98%。

 

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