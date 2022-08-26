期內，收入6.27億元，按年增長14.96%。截至6月底止，集團酒店的加權平均入住率為34%，按年下降4個百分點。每房收入為51美元，增加13%。入住率下降主要是因為期內中國實行疫情局部管控，若不計入中國，加權平均入住率為37%，按年上升15個百分點。每房收入為78元，增加1.52倍。

香港業務方面，截至6月底止半年入住率為34%，按年上升3個百分點。每房收入為65元， 按年增加44%。在酒店檢疫隔離及宅度假的推動下，香港酒店業務的表現逐漸回升。期內，香港酒店物業的總收入增加12.2%至5980萬元。

至6月底，中國入住率32%，按年下降18個百分點。每房收入30元，減少47%。期內，多個城市的酒店受到新冠肺炎疫情爆發導致的臨時管控及旅行限制影響。中國物業總收入減少35.5%至1.88億元。

新加坡入住率為44%，按年持平。每房收入為108元，增加135%。每房收入改善是因疫情相關限制放寬及內部業務恢復，推動集團酒店平均房價增長。新加坡酒店物業的總收入增加72.1%至7470萬元。

集團表示，對今年剩餘時間持審慎樂觀態度，並將繼續專注於抓住商機， 同時保持靈活性，以應對酒店業環境的快速變化，並期待位於中國前海的一家管理酒店在今年下半年的新開業。

香格里拉亞洲今日收報6.23港元，跌0.8%。

其他報道

大悅城半年多賺41% 不派中期息

永旺中期虧損收窄至1.4億 息3仙 下半年業務仍受壓

中國財險上半年多賺15%至190億人幣 不派中期息

東亞完成出售藍十字 李民橋、李民斌所得款項擬派息

德國商業銀行香港分行審查失職 金管局罰600萬元

雨潤食品半年轉虧 蝕1065萬 收益大跌逾八成

安樂工程上半年盈利近削半 中期息增派6%

零跑科技據報已通過港上市聆訊 下周展開預路演

交行半年多賺4.8%不派息 淨利息收入升8%

東亞：下月召開董事會或派特別息

美團第二季虧損收窄至11.16億 勝預期 不派息

新城悅中期盈利倒退21% 不派息

駿隆：8月強積金人均蝕3704元

T-Mobile聯同SpaceX推新服務 一般手機將可透過Starlink衛星上網

恒指收市升201點 成交額17日來首次破千億 恒指全周升2%為兩個月最多