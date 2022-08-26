香格里拉亞洲（0069）公布，截至今年6月底止中期業績，虧損擴大至1.58億元（美元，下同），去年虧損5977.3萬元；每股基本虧損4.429仙；不派中期股息。
期內，收入6.27億元，按年增長14.96%。截至6月底止，集團酒店的加權平均入住率為34%，按年下降4個百分點。每房收入為51美元，增加13%。入住率下降主要是因為期內中國實行疫情局部管控，若不計入中國，加權平均入住率為37%，按年上升15個百分點。每房收入為78元，增加1.52倍。
香港業務方面，截至6月底止半年入住率為34%，按年上升3個百分點。每房收入為65元， 按年增加44%。在酒店檢疫隔離及宅度假的推動下，香港酒店業務的表現逐漸回升。期內，香港酒店物業的總收入增加12.2%至5980萬元。
至6月底，中國入住率32%，按年下降18個百分點。每房收入30元，減少47%。期內，多個城市的酒店受到新冠肺炎疫情爆發導致的臨時管控及旅行限制影響。中國物業總收入減少35.5%至1.88億元。
新加坡入住率為44%，按年持平。每房收入為108元，增加135%。每房收入改善是因疫情相關限制放寬及內部業務恢復，推動集團酒店平均房價增長。新加坡酒店物業的總收入增加72.1%至7470萬元。
集團表示，對今年剩餘時間持審慎樂觀態度，並將繼續專注於抓住商機， 同時保持靈活性，以應對酒店業環境的快速變化，並期待位於中國前海的一家管理酒店在今年下半年的新開業。
香格里拉亞洲今日收報6.23港元，跌0.8%。
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