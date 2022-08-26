畢馬威中國大灣區反洗錢及制裁合規服務合夥人黃瑪麗表示，近年銀行的經營環境及模式不斷演變、加上金管局於2019年推出合規科技（RegTech）措施後，均促使業界透過科技加強風險管理及合規，以增強打擊金融犯罪的能力。運用人工智能等先進的分析技術來補充現時金融防護設施的不足，或使用由人工智能驅動的解決方案進行系統升級，均為現時銀行普遍趨勢。
畢馬威中國管理諮詢總監吳弋先生亦在圓桌會議上表示，透過結合現有的技術包括先進的人工智能科技如圖形分析、機器學習、自然語言處理、畫像分析，銀行可以更快捷有效地進行防洗錢工作，並充分應用人工智能的技術來補充傳統可疑交易監控的不足。
同一場合上，有出席者表示高級管理層對合規科技的投資回報看法是其主要挑戰，儘管領導層亦希望於交易監控上採用合規技術，但鑑於實施和培訓人才需要大量時間和資源，領導層往往在考慮到採用技術的成本後卻步。另外，亦有出席者認為，交易監控系統整合及自動化將會是未來的發展方向。
金管局早前發表的《善用合規科技力量：轉變風險管理及合規》白皮書顯示，54%的受訪銀行有於反洗錢交易監控領域上採用或實施合規科技；雖然大多數銀行目前都依賴比較知名的交易監控供應商，但部分銀行正在考慮更換現時的供應商，或採用總部設於內地的供應商所開發的內部解決方案。
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