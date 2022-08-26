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中國宏橋半年多賺3.1% 中期息派41港仙

中國宏橋（1378）公布截至6月底半年業績，期內收入按年升31%至687億元，純利按年增3.1%至86.9億元（人民幣．下同），但每股基本盈利跌5.9%至0.85元，每股派中期息41港仙，按年少8.89%。

集團解釋，收入增加主要是由於期內鋁合金產品、鋁合金加工產品及氧化鋁產品售價較去年同期大幅上升，但非控制性權益應佔淨利潤的增加，導致股東應佔淨利潤減少。期內鋁合金產品收入為505億元，佔集團收入的約73.4%，按年增31.6%，主要由於鋁合金產品平均售價較按年上升約23.0%；氧化鋁產品收入為人民幣107億元，按年增35.2%，其平均銷售價格按年升29.9%；鋁合金加工產品收入為70.9億元，升22.6%。

雖然收入大增，期內卻毛利跌5%至150億元。產品整體毛利率為21.8%，按年跌8.2個百分點，當中鋁合金產品毛利率下降11.1個百分點。集團表示，由於煤炭、陽極炭塊等原材料採購成本按年增幅大於鋁合金產品售價增幅，導致鋁合金產品毛利率較去年同期下降。

按地區劃分，中國仍是最大市場，其收入按年增27.1%至645億元；其次是歐洲，收入增逾1.6倍至13.7億元；其他東南亞區域位列第三，收入增逾1.9倍至10.7億元。

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