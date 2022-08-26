文章日期：2022年8月26日 18:54
中國建材（3323）公布，截至今年6月底止中期業績，純利54.48億元（人民幣，下同），按年倒退31.21%；每股盈利64.6分；不派中期股息。
期內，營業收入按年跌10.59%至1089.63億元。
中國建材今日收報7.72港元，升1.71%。
其他報道
世茂服務料上半年盈利大跌至少76% 最多賺1.4億人幣
畢馬威：銀行業普遍利用AI加強金融監管
東瀛遊中期虧損收窄至5677萬 不派息
香格里拉亞洲半年虧損擴大至近1.6億美元
大悅城半年多賺41% 不派中期息
永旺中期虧損收窄至1.4億 息3仙 下半年業務仍受壓
中國財險上半年多賺15%至190億人幣 不派中期息
東亞完成出售藍十字 李民橋、李民斌所得款項擬派息
德國商業銀行香港分行審查失職 金管局罰600萬元
雨潤食品半年轉虧 蝕1065萬 收益大跌逾八成
安樂工程上半年盈利近削半 中期息增派6%
零跑科技據報已通過港上市聆訊 下周展開預路演
交行半年多賺4.8%不派息 淨利息收入升8%
東亞：下月召開董事會或派特別息
美團第二季虧損收窄至11.16億 勝預期 不派息
新城悅中期盈利倒退21% 不派息
駿隆：8月強積金人均蝕3704元
T-Mobile聯同SpaceX推新服務 一般手機將可透過Starlink衛星上網
恒指收市升201點 成交額17日來首次破千億 恒指全周升2%為兩個月最多
蘋果CEO庫克：提供健康服務是公司最大貢獻
深業物業據報選定三投行負責港上市 擬集資15.6億元