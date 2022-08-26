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交行：內房按揭斷貸風險不會蔓延 風險釋放已進尾聲

上月內地房地產企業債務問題加劇，有爛尾樓業主發起「停制停貸」斷供按揭，交通銀行（3328）副行長周萬阜表示，該行部分地區客戶有停貸，不過該行涉及斷供現存貸款的規模較小，風險可控。他表示中央和地方政府已有保交樓政策措施實施，房地產風險集中釋放，已漸漸進入尾聲，斷供潮不會繼續蔓延。

周萬阜表示，截至7月底，交行涉及延期交樓、停工、爛尾樓的項目有369個，相關按揭餘額為236億元（人民幣，下同），佔整體按揭貸款餘額1.55%，而已逾期還款的按揭貸款餘額為4.67億元，佔整體0.03%。該行及後會繼續排查，偵測風險，配合地方政府保交樓工作。

交行上半年不良貸款率為1.46%，按季減少0.01個百分點。交行首席風險官林驊表示，下半年資產質量防控仍面對較大挑戰和壓力，內地經濟恢復不穩固，疫情散發，房地產行業等企業存在流動性風險，或波及其他行業，而且早前對小微企業和信用卡貸款延期還息還本，在下半年或有風險暴露。

不過林驊表示，該行不良和逾期率有下降，資產質量保持良好，風險認定也趨嚴，認為該行風險資產管理工作和策略有成效，為全年保持較好資產質量有基礎。另外，隨着穩經濟政策推行，有助企業改善經營環境，利好其還款能力和銀行資產質量，而且按揭貸款質量，隨保交樓、保民生政策出台，風險也逐步緩解向好。

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