在全球通脹環境下，集團表示，雖然來貨價格難以控制，集團會於全球市場採購，並努力控制成本壓力，將商品價格控制在合理水平之內。惟在運輸上的一些燃油價格升幅則無法避免。

集團6月於旺角開設DAISO旗艦店，並首次引入全新Threeppy品牌，該店舖銷售按月大升7成。菅原功指，將會尋找合適時機擴大品牌，引入其他大型店舖。集團並會定期作出調整，尋找適合香港的產品。另外，集團的自家品牌「TOPVALU」、「HOME COORDY」的銷量按年上升3成。集團亦計劃在10月於黃埔開設首間「珈琲所コメダ（KOMEDA）珈琲店」。

至於最近日元大幅貶值，菅原功表示，集團以分散的貨幣結算，包括日元、美元及港元等，以日元結算的比例不到10%。因此，日元貶值對集團影響較為輕微。至於人民幣近月匯率波動，集團將善用匯率變幅。

同業對手驚安之殿堂（DON DON DONKI）開業至今已擴張多間分店，集團認為，DONKI開業有助推廣日本文化及產品，與AEON定位相似，將會作出相應計劃應對。

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