受消息帶動，一眾中概股美股盤前急升，阿里巴巴（美：BABA）升3.8%，暫報103.68美元；京東（美：JD）升3.7%，暫報67.3美元；網易（美：NTES）升3.1%，暫報95.08美元；百度（美：BIDU）升3%，暫報155.775美元；蔚來（美：NIO）升3%，報20.705美元；攜程（美：TCOM）升5.5%，報30.249美元；嗶哩嗶哩（美：BILI）升4%，報28.5美元。

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合作協議依據兩國法律法規，尊重國際通行做法，按照對等互利原則，就雙方對相關會計師事務所合作開展監管檢查和調查活動作出了明確約定，形成了符合雙方法規和監管要求的合作框架。

合作協議的簽署，是中美雙方監管機構在解決審計監管合作這一共同關切問題上邁出的重要一步，為下一階段雙方積極、專業、務實推進合作奠定了基礎。依法推進跨境審計監管合作，將有利於進一步提高會計師事務所執業質量，保護投資者合法權益，也有利於為企業依法合規開展跨境上市活動營造良好的國際監管環境。

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