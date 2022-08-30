港元現報7.8484元貶值11點子，曾貶值最多11點子，報7.8484元，亦曾升值最多11點子，報7.8462元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升19.87點子至1.05774%；1星期HIBOR升2.47點子至1.43381%；2星期HIBOR升2.01點子至1.55833%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.97點子至2.6297%；6個月期HIBOR升6.42點子至3.25798%；12個月期HIBOR升3.56點子至3.65702%。

美元指數現報108.845升值0.01點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報2.52386%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6833%，連續2日收窄，利差是2022年8月24日後最高，當日差距為-0.6516%

對上一次連續2日收窄，是2022年8月05日，當日利差報-0.9079%。

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