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恒指半日跌179點 科指跌1.74% 齊失20天線

美證交發文回答中美審計報告協議問題，兩國早前對一份協議有各自的表述。今次美證交發文後，中概股普遍向下，科指跌幅更多過恒指。恒指今早高開39點，見半日高位，最多跌377點，半日高低波幅417點。

恒指半日跌179點或0.9%，報19843點，大市成交金額548億元；國指跌71點或1.04%，報6800點。恒生科技指數收報4175點，跌1.74%。

藍籌股成交金額196.58億元，佔大市成交35.87%；科指成份股成交金額120.73億元，佔大市成交22.03%；國指成份股成交金額176.78億元，佔大市成交32.25%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中移動（0941）、中海油（0883）、中海外（0688）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，51隻下跌，2隻無升跌。中海外（0688）升1.66%，收報21.4元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌3.97%，收報4.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報24.8元，升4.2%；跌幅最大的是快手（1024）收報66.8元，跌5.85%。

恒指10天線(19789.37點)失而復得，但失守20天線(19891.31點)。科指失守10天線(4193.86點)、20天線(4249.63點)。

北水南下合計淨流入4.06億元，較上日減少76.93%，連續第2日流入，累計流入21.66億元。南水北上合計淨流出63.29億元人民幣，終止連續3日流入

多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報2.73元，跌0.36%。百度（9888）收報143.7元，跌1.44%。中銀香港（2388）收報27.25元，跌0.55%。建行（0939）見52周低4.8元，收報4.84元，跌0.41%。潤地（1109）收報32.3元，升1.1%。中信（0267）收報8.07元，跌0.25%。碧桂園（2007）收報2.58元，跌0.77%。海底撈（6862）收報17.36元，跌1.81%。工行（1398）收報3.98元，跌0.75%。雅居樂（3383）收報2.56元，跌0.39%。國航（0753）收報6.28元，跌1.57%。東航（0670）收報2.74元，跌0.36%。招商局港口（0144）收報11.92元，跌1.65%。南航（1055）收報4.27元，跌0.47%。萬科（2202）收報14.6元，升1.67%。旭輝（0884）收報2.57元，無升跌。中遠海控（1919）收報11.64元，升3.56%。中遠海運港口（1199）收報5.11元，跌0.97%。思捷（0330）收報0.99元，跌1.98%。香港科技探索（1137）收報4.66元，無升跌。日清食品（1475）收報6.16元，跌2.99%。

智能手機需求疲軟，比亞迪電子（0285）半年少賺逾六成不派息。收報20.15元，跌0.74%。

比亞迪（1211）受惠新能源汽銷售升，上半年多賺兩倍至36億人幣。收報262.6元，跌0.61%。

保利物業（6049）中期多賺28%至6.3億幣，不派息。收報43.05元，升7.49%。

農行（1288）：房企貸款風險目前已充分暴露，不會盲目斷貸。農行半年多賺5.45%，不派中期息。收報2.56元，跌0.78%。

建滔（0148）張國榮：冀內地政府給予商家更多空間，現金流充足待合併收購項目。收報24.1元，升9.79%。

蠟筆小新食品（1262）上半年盈轉虧，蝕4877萬人民幣。收報0.425元，無升跌。

華眾車載（6830）上半年少賺兩成至2725.9萬人幣，不派息。收報2.6元，跌0.38%。

世文（0685）首季虧損收窄，不派息。收報0.25元，無升跌。

檢疫酒店收入升帶動華大酒店（0201）上半年多賺11倍，不派中期息。創52周高，見0.165元，收報0.116元，升13.73%。

半年應收款增58%，新希望服務（3658）︰關聯方僅佔一成。收報1.85元，無升跌。

中國太平（0966）半年盈利倒退47%，不派中期息。收報8元，跌0.25%。

傳平保（2318）再出報告倡重組匯控，指重組工商和資本市場業務可釋放200億美元企業價值。收報45.75元，跌1.29%。

萬華（0426）首季虧損收窄，不派息。收報0.149元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，玄武雲（2392）創上市新高，見6.98元，收報6.58元，升2.02%；中國中免（1880）創上市新高，見176.8元，收報169.8元，跌2.3%；越秀地產（0123）創52周高，見10.28元，收報10.02元，升0.6%；新東方（9901）創52周高，見23.3元，收報22.65元，升2.95%；北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.154元，收報0.139元，跌2.8%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見17.92元，收報17.74元，升6.23%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；華大酒店（0201）創52周高，見0.165元，收報0.116元，升13.73%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.77元，收報0.8元，跌2.44%；中國動向（3818）低見0.35元，收報0.35元，跌2.78%；中梁（2772）低見0.7元，收報0.72元，跌1.37%；小鵬汽車（9868）低見70.8元，收報71元，跌2.81%；邁博藥業（2181）低見0.45元，收報0.475元，跌10.38%；鷹瞳科技（2251）低見14.6元，收報15.04元，跌2.72%；味千中國（0538）低見0.76元，收報0.79元，無升跌；小鵬（9868）低見70.8元，收報71元，跌2.81%；思摩爾（6969）低見13.5元，收報13.7元，跌0.72%；稻草熊（2125）低見1.71元，收報1.73元，跌3.89%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，天倫燃氣（1600）低見3.32元，收報3.4元，跌13.04%；粵海投資（0270）低見7.08元，收報7.12元，跌1.66%；光大水務（1857）低見1.46元，收報1.47元，跌0.68%；康希諾生物（6185）低見50.9元，收報51元，跌4.14%；醫思醫療（2138）低見5.4元，收報5.5元，無升跌；現代牙科（3600）低見2.08元，收報2.12元，跌0.93%；赤子城科技（9911）低見2.02元，收報2.06元，跌0.96%；聯想（0992）低見6.32元，收報6.35元，跌3.2%；靈寶黃金（3330）低見0.85元，收報0.89元，跌3.26%；恒生（0011）低見121.8元，收報123元，跌0.49%。

異動股

上升異動股，包括，愛高集團（0328）收報0.073元，升73.81%；新東方在線（1797）收報27.1元，升18.6%；譽宴（1483）收報1.08元，升16.13%；偉俊集團控股（1013）收報0.054元，升14.89%；華大酒店（0201）創52周高，見0.165元，收報0.116元，升13.73%；金匯（8160）收報0.082元，升10.81%；金輝（0137）收報1.22元，升9.91%；思考樂教育（1769）收報0.89元，升9.88%；建滔集團（0148）收報24.1元，升9.79%；匯聚科技（1729）收報2.27元，升9.13%；朗詩綠色生活（1965）收報3.1元，升8.77%。

下跌異動股，包括，恒盛地產（0845）收報0.142元，跌19.32%；中國石墨（2237）收報1.12元，跌18.25%；天倫燃氣（1600）見52周低3.32元，收報3.4元，跌13.04%；金禧國際（0091）見52周低0.128元，收報0.129元，跌12.84%；粵運交通（3399）收報0.82元，跌10.87%；邁博藥業（2181）創上市新低，見0.45元，收報0.475元，跌10.38%；超智能控股（1402）收報0.35元，跌10.26%；宏安地產（1243）平上市低位0.065元，收報0.065元，跌9.72%；先豐服務（0500）收報0.44元，跌8.33%；上置集團（1207）收報0.023元，跌8%；世紀睿科（1450）收報2.95元，跌7.81%。

 

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