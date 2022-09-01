工銀指出，近年中資企業境外債券發行規模明顯上升，但隨著市場發展，發改委在2015年就債市發展提出的2044號文件，部分條文已落後於市場實踐，這次發改委發佈的《徵求意見稿》進一步完善和細化對企業中長期外債的管理。

該行指，這次發改委發佈的《徵求意見稿》，一方面對企業借用外債的管理進一步明確和細化，回應市場的需求，有利提升透明度和引導市場更規範化發展。同時也表明發改委對企業借用外債的監管將會有所加強，須嚴格按照「控制總量、優化結構、服務實體、防範風險」的原則管理。總體而言，工銀相信《徵求意見稿》內的措施將有助增強市場信心，有利市場平穩發展。

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