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GEM股中國生物科技研轉主板上市

中國生物科技（8037）公布，已經委任專業人士評估將公司證券由聯交所GEM轉往主板上市的可能性。截至今日為止，公司尚未就可能轉板向聯交所作出正式申請。公司將會在適當時候就可能轉板的進度另行發表公告。