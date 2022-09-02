中證監副主席方星海今早在金融論壇上致辭時，宣布擴闊滬深港通的涵蓋範圍，將在港上市的外國公司納入其中，讓內地投資者可經南向通買賣有關公司的股份，而另一方面，更多在上交所及深交所上市的股份亦可經北向通讓海外投資者進行交易。

證監會署理行政總裁梁鳳儀指將外國公司納入滬深港通的南向交易，是擴闊市場聯通計劃的重大突破，同時亦增強本港證券交易所作為國際企業重要集資地的吸引力。證監會將與中證監、港交所緊密合作，選出更多符合有關資格的證券納入南北雙向交易機制。

方星海亦宣布支持香港推出國債期貨，加快對海外投資者開放中國境內國債期貨市場，以及就滬深港通的南向交易增設人民幣櫃枱。就此，由證監會、金管局及港交所組成的工作小組，在年初完成了一項有關在香港推動人民幣計價證券交易的可行性研究，並正與中證監展開討論，探討將人民幣計價證券納入南向交易。梁鳳儀指愈來愈多海外投資者透過債券通投資中國債券市場，而中證監支持香港推出國債期貨，將有助他們更妥善地管理相關風險。

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