知情人士表示，這家總部位於東京的公司將裁減至少100個職位，可能最快本月宣布裁員。據報，裁員主要集中於英國、美國和中國的業務，因為這些業務的員工人數最多。願景基金部門擁有約500名員工，其中包括拉丁美洲基金員工。

軟銀集團上月初公布，截至今年6月底止三個月，由於期內科技股投資組合市值大跌，願景基金大蝕2.93萬億日圓，創基金成立以來第二大季度虧損。願景基金表現弱勢，拖累軟銀集團由盈轉虧，上季錄得3.16萬億日圓淨虧損；去年同期賺7615億日圓。

其他報道

回應「股神」減持 比亞迪：股東投資決策 公司經營情況健康

數碼通全年少賺5％ 漫遊業務回升 期未ARPU升5％至213元

股神再沽171萬股比亞迪 套現4.5億 持股降至18.87%

金管局要求銀行就「先買後付」註明信貸產品 落實7項保障措施

銀債今午截飛 中銀周國昌料申請16手或以下人士可獲全數派發

恒指跌145點見一周低 全周跌717點 染藍股全跌 北水轉流出

傳南京銀行浙江省分行「爆雷」 相關人士：網傳訊息有誤

央視：西方「躺平式」抗疫 帶來災害級療效 強調躺平不可能躺贏

新東方在線升逾13%創兩年新高 創辦人：受東方甄選表現做好帶動

滬指終止三連跌 全周累跌1.54%

小鵬汽車何小鵬：美國AI晶片禁令將對所有自動駕駛雲端訓練帶來挑戰

合景泰富尋求逾百億元境外債交換要約 合景悠活急插一成

「最強蘋果分析師」郭明錤：印度製iPhone 14落後中國製約6周

恒指半日跌121點 科指跌0.97% 碧服跌5.4%