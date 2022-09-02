彭博今天引述知情人士報道，日本軟銀集團（日：9984）擬裁減旗下願景基金（Vision Fund）至少20%員工。
知情人士表示，這家總部位於東京的公司將裁減至少100個職位，可能最快本月宣布裁員。據報，裁員主要集中於英國、美國和中國的業務，因為這些業務的員工人數最多。願景基金部門擁有約500名員工，其中包括拉丁美洲基金員工。
軟銀集團上月初公布，截至今年6月底止三個月，由於期內科技股投資組合市值大跌，願景基金大蝕2.93萬億日圓，創基金成立以來第二大季度虧損。願景基金表現弱勢，拖累軟銀集團由盈轉虧，上季錄得3.16萬億日圓淨虧損；去年同期賺7615億日圓。
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