富途（美：FUTU）公布，在首次於平台上推出銀債服務下，共接獲逾2,000人申請認購銀債，總認購金額達4億元，人均認購17手，最高認購額為100手。
富途證券創辦人李華表示，公司將會繼續照顧更多不同為投資者的需要，為各年齡層提供更服務及產品。
另東亞銀行亦表示，錄得踴躍的銀債認購反應，符合預期，並將會推出退款優惠，詳情稍後公佈。
中信銀行表示，接獲銀債平均認購金額超過23萬元，最高認購金額高達300萬元，將推出銀債退款優惠，由9月14日至30日，客戶利用銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率，詳情將於稍後公佈。
招商永隆銀行表示，認購期內的平均每名客戶認購金額為24萬元，最高認購金額為500萬元。而經電子渠道包括手機銀行及網上銀行服務認購的客戶人數佔比為60%。
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