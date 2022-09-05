內地服務業經營活動在8月份進一步明顯增長，繼續從最近一輪疫情中復蘇。據企業反映，隨著市況繼續恢復正常，顧客數量回升，整體銷售穩健增長，支持經營活動的擴張。然而，國際市場需求仍然疲弱，8月份外銷繼續下降。價格數據顯示，投入成本錄得4個月來最快漲速，但服務業收費水平僅見輕微上調。

8月份，業界信心升至9個月來最高。許多企業預期，未來數月，需求和經營活動將進一步復蘇。

8月份，經營活動指數(經季節性調整)錄得55.0，略低於7月份(55.5)，顯示服務業活動增速雖然輕微減弱，但仍然強勁，更創下2021年5月後次高記錄。經營活動擴張，原因普遍是疫情的困擾及限制措施的影響持續消退，顧客需求隨之改善，顧客數量回升。

8月份，新接業務總量的增速雖也略有放緩，但仍保持強勁，創下2021年10月後次高記錄，與長期平均增速大致持平。有跡象顯示，驅動新業務量增長的因素繼續是內需的轉強，而出口銷售則進一步下降，並且降幅為3個月來最顯著，許多企業反映疫情繼續影響國際訂單。

與今年初以來各月一樣，內地服務業用工數量在8月份繼續下降，但降幅與7月相若，僅算輕微。許多受訪企業反映，有部分員工因疫情而辭職，還有企業在人員自願離職後沒有補招，導致用工收縮。

顧客需求上升，新接業務量增加，導致8月份積壓業務量重現上升，雖然升幅輕微，但已有別於7月份的微降態勢。

8月份，雖然經營費用漲幅加劇，服務業收費水平僅見輕微上調。據反映，由於仍在繼續修復疫情影響，為刺激銷售，服務業定價力受到掣肘。

展望未來一年的經營增長前景，內地服務業界繼續保持樂觀，樂觀度更微升至2021年11月後最高。企業普遍預期，隨著疫情完全受控，市況與客戶需求將繼續改善，有利於公司的擴張計劃和新產品發布。

財新智庫高級經濟學家王喆評論內地通用服務業PMI數據時表示，「2022年8月，財新內地通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得55.0，較前月下降0.5個百分點。雖然部分地區疫情散發，但服務業總體仍處於此前大規模疫情后的修復過程中，景氣度高企。服務業供求繼續擴張。服務業經營活動指數和新訂單指數較前月輕微回落，但仍顯著高於榮枯線。儘管也有部分企業反映近期疫情對經營有一定影響，但表示經營活動有所改善的受訪企業居多。相比之下，服務業出口受疫情影響較大，新出口訂單指數連續第八個月位於收縮區間」。

王喆表示，服務業就業繼續收縮。部分員工因疫情原因離職，企業填補用工空缺動力仍顯不足。8月，就業指數連續第八個月位於收縮區間，收縮速度較前月基本持平。市場需求尚可，服務業企業積壓工作增多。

王喆表示，服務業價格微漲。服務業企業成本端壓力略有增加，原材料價格、人力成本、食品價格、營銷費用均有不同程度增加，服務業投入價格指數連續第26個月位於擴張區間。服務業收費價格指數則略高於榮枯線，企業將成本側壓力部分轉移至消費側。

王喆表示，市場樂觀情緒有所加強。經營預期指數續錄得近九個月以來新高，企業家對疫情后經濟進一步正常化充滿信心。

財新內地通用綜合PMI方面，8月份生產經營活動總量增速減弱，8月份，綜合產出指數(經季節性調整)連續第二個月環比下降，從7月份的54.0降至53.0，顯示內地企業的產出總量有實質增長，但增速為3個月來最弱。基本面數據顯示，服務業(指數為55.0)表現繼續優於製造業(50.5)，但兩者皆較7月份增速放緩。

8月份調查數據顯示，內地企業新訂單總量的增速重現放緩，整體偏低，為3個月來最弱。製造業新訂單重現收縮，服務業新業務增速穩健(但有輕微放緩)，兩者消長互抵。

用工整體繼續小幅收縮，製造業與服務業用工數量皆溫和下降。與此同時，價格數據顯示投入成本的綜合漲速為27個月來最低，而銷售價格則連續第二個月出現下調。

王喆評論內地通用綜合PMI數據時表示，「2022年8月，財新內地綜合PMI錄得53.0，較前月下降1.0個百分點，連續第二個月保持下降，但仍高於榮枯線。供給、需求仍在擴張，增速有所放緩，服務業景氣度高於製造業。就業依然疲弱，企業成本略有增加，但投入價格指數錄得近27個月新低，市場信心維持穩定」。

王喆表示，2022年8月，影響經濟的不利因素主要是罕見高溫天氣和部分地區的散發疫情。總體上看，高溫天氣影響強於疫情因素，電力緊張對製造業生產製約較大，服務業未受明顯影響;大宗商品價格回落對製造業企業成本改善效果明顯，服務業企業受益有限。

王喆表示，目前，經濟仍在上半年大範圍疫情后的修復期，不過經濟恢復基礎尚不牢固，下行壓力依然較大。就業問題仍是關注重點。近期，央行下調政策利率，引導企業和個人融資成本進一步下行，但貨幣政策的實施效果還有賴於市場主體對經濟未來信心的培育。此外，疫情和災情等不利影響因素增多，就業市場低迷，消費市場萎縮，對於困難群眾和低收入群體的補助救助力度，還需進一步加強。

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