理想汽車服務中心工作人員回應內媒查詢時承認，理想ONE降價及停產的消息屬實。該車的換代車輛理想L8將於11月正式發布。目前還不清楚換代車型有哪些具體的升級和改動。

理想汽車通過官方APP發布《關於理想ONE售後保障及軟件升級服務的說明》，表示理想L8發布後，理想ONE的基礎售後保障不會受到影響，理想汽車將嚴格履行對於所有車主的質保承諾，並在使用過程中提供原廠純正配件用於維修保養和質保服務。

同時，考慮到最早提車的理想ONE車主已經使用接近三年，理想汽車決定將為所有理想ONE用戶，在原有的「三年流量無憂方案」基礎上，追加贈予三年流量無憂，每月20G免費流量，確保理想ONE車主的用車體驗。對於理想ONE的OTA軟件升級服務，理想汽車的軟件團隊也將持續開發和運營。

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