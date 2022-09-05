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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升至1.91% 創近兩年半高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升3.01點子至1.91036%，升至2020年3月31日後最高，當日報2.05012%。

港元現報7.8489元升值6點子，曾貶值最多2點子，報7.8497元，亦曾升值最多11點子，報7.8484元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.38點子至1.01321%；1星期HIBOR升0.36點子至1.35732%；2星期HIBOR升2.33點子至1.5178%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.45點子至2.72226%；6個月期HIBOR升2.1點子至3.39899%；12個月期HIBOR升1.2點子至3.79071%。

美元指數現報109.982升值0.448點或0.41%。

美元1個月期LIBOR報2.65571%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7454%，終止連續2日擴闊，利差是2022年9月01日後最高，當日差距為-0.7444%

對上一次終止連續2日擴闊，是2022年8月31日，當日利差報-0.688%。

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