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恒指半日跌248點 見半年低 神華染藍升4.4% 比亞迪跌4.7% 洪九果品無升跌

據報拜登政府考慮採取行動限制美國對中國科技企業的投資，加上，成都部分地區延長防疫封控，以及股神旗下巴郡減持比亞迪（1211）拖累一眾新能源車股下跌。恒指低見19064.79點，是3月16日18584.04點後最低。

恒指今早低開153點，高位跌153點，低位跌387點，高低波幅234點。

恒指半日跌248點或1.28%，報19203點，大市成交金額598億元；國指跌98點或1.47%，報6574點。恒生科技指數收報4060點，跌2%。

藍籌股成交金額292.79億元，佔大市成交48.96%；科指成份股成交金額146.98億元，佔大市成交24.57%；國指成份股成交金額234.66億元，佔大市成交39.24%。

藍籌17隻升，52隻下跌，4隻無升跌。神華（1088） 升4.44%，收報25.9元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌4.76%，收報14.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.32元，升2.65%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報136.8元，跌5.98%。

恒指續低於10天線(19708.97點)。科指續低於10天線(4189.65點)。

北水南下合計淨流入13.29億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出65.46億元人民幣，較上日增加73.05%，連續第3日流出，累計流出111.71億元。

券商料合景悠活（3913）將增合景泰富（1813）應收撥備。合景悠活創上市新低，見1.15元，收報1.17元，跌4.88%。合景泰富（1813）見52周低1.32元，收報1.36元，跌0.73%。

傳理想ONE降價2萬兼10月停產，理想（2015）：消息屬實。收報106.2元，跌2.48%。

洪九果品（6689）上市，定價40元。創上市新高，見41.2元，收報40元，無升跌。

康希諾（6185）吸入式新冠疫苗獲准緊急使用。收報54.8元，升9.6%。

眾安銀行再獲注資逾8億元，百仕達（1168）成單一大股東。收報0.218元，跌0.91%。

美團（3690）王興沽1.3萬股美團B類，套現240萬作公益用。收報172.7元，跌1.99%。

數碼通（0315）全年少賺5％，漫遊業務回升，期未ARPU升5％至213元。收報4.18元，升1.46%。

股神再沽171萬股比亞迪（1211），套現4.5億，持股降至18.87%。收報217.6元，跌4.73%。

破頂股表現

破頂股包括，兗煤（1171）創上市新高，見34.6元，收報34.4元，升8.86%；洪九果品（6689）創上市新高，見41.2元，平上市低位40元，收報40元，無升跌；在岸人民幣創52周高，見6.9342元，收報6.9312元，跌0.45%；0新東方在線（1797）創52周高，見36.45元，收報29.45元，跌13.38%；寶光實業（0084）創52周高，見0.103元，收報0.075元，升11.94%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.71元，收報5.66元，升1.25%；中國財險（2328）創52周高，見8.75元，收報8.68元，升0.7%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.55元，收報0.58元，跌18.31%；佳兆業美好（2168）低見2.97元，收報2.99元，無升跌；世茂服務（0873）低見1.9元，收報1.93元，跌6.76%；合景悠活（3913）低見1.15元，收報1.17元，跌4.88%；金科服務（9666）低見8.49元，收報8.52元，跌2.52%；康橋悅（2205）低見2.14元，收報2.14元，跌0.93%；禹洲（1628）低見0.315元，收報0.32元，跌1.54%；龍光地產（3380）低見0.67元，收報0.7元，跌12.5%；時代中國（1233）低見1.07元，收報1.07元，跌5.31%；富力（2777）低見1.38元，收報1.46元，升2.1%。

81隻股份創52周低，其中十隻包括，銀城國際（1902）低見2.12元，收報2.12元，跌4.5%；信利國際（0732）低見1.49元，收報1.5元，跌6.25%；信德（0242）低見1.26元，收報1.26元，跌1.56%；東風集團股份（0489）低見4.85元，收報4.92元，跌0.61%；中華煤氣（0003）低見7.41元，收報7.43元，跌1.07%；粵海投資（0270）低見6.98元，收報7元，跌1.27%；光大水務（1857）低見1.44元，收報1.44元，跌2.7%；藥明康德（2359）低見80.9元，收報81.65元，跌2.86%；君實生物（1877）低見26.85元，收報27.15元，跌3.89%；復旦張江（1349）低見2.85元，收報2.85元，跌2.06%。

異動股

上升異動股，包括，香港航天科技（1725）收報13.94元，升50.7%；上坤（6900）收報1.03元，升22.62%；山東墨龍（0568）收報3.17元，升14.86%；美圖公司（1357）收報0.98元，升13.95%；寶光實業（0084）創52周高，見0.103元，收報0.075元，升11.94%；康希諾生物（6185）收報54.8元，升9.6%；蠟筆小新食品（1262）收報0.48元，升9.09%；兗煤（1171）創上市新高，見34.6元，收報34.4元，升8.86%；北京燃氣藍天（6828）收報0.125元，升7.76%；謝瑞麟（0417）收報1.13元，升7.62%。

下跌異動股，包括，天立教育（1773）收報1.15元，跌20.14%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見4.82元，收報4.9元，跌19.41%；愛高集團（0328）收報0.044元，跌18.52%；鑫苑服務（1895）創上市新低，見0.55元，收報0.58元，跌18.31%；威雅利（0854）收報3.31元，跌17.87%；金匯（8160）收報0.09元，跌16.67%；偉俊集團控股（1013）收報0.049元，跌15.52%；新東方在線（1797）創52周高，見36.45元，收報29.45元，跌13.38%；復星醫藥（2196）見52周低21.75元，收報21.85元，跌12.95%；雄岸科技（1647）創上市新低，見0.062元，收報0.068元，跌12.82%；龍光地產（3380）創上市新低，見0.67元，收報0.7元，跌12.5%。

 

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