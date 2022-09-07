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德勤：內地首3季新股集資4,641億元人幣  料全年破去年紀錄

環球股市市況波動，德勤公布2022年前3季內地新股市況，並指出按目前新股集資額計算，內地上市的新股集資額達4,641億元人民幣，上交所和深交所表現突出，全球新股集資分別位列第一和第二位。

德勤中國資本市場服務部上市業務主管合夥人紀文和表示，內地自2019年註冊制改革推出後，助市場許多需要融資的科創企業往股票市場發行股票，帶動今年第3季上海科創板和創業板的新股集資額和數目，超越兩個主板。

報告也提及，雖然內地新股集資額勝去年同期，但新股數量仍有所下降，按年減少了23%。

談及中概股在中美審計底稿爭端仍沒徹底解決，德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，有關的控制和披露狀況仍要有待觀察，之前較大的阻礙現已有所紓緩。然而他強調：「披露要求也有機會纏繞市場，故中概股公司仍需兩手準備。」紀也認為兩國簽署合作協議是好的開始，但仍要視乎後續發展。

德勤中國資本市場服務部全國主管合夥人劉啟鴻也預料，最新協議有助刺激更多中資企業考慮到美上市。然而，報告提及今年前3季的美股市況，受審計底稿爭議等因素影響，更少中資企業在美上市，集資額也顯著減少至4.5億美元，按年大跌了97%。

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