為促進香港私人財富管理行業發展，金發局發表研究報告，就認識你的客戶（KYC）、專業投資者制度、合適性框架、稅務制度、教育及人才發展五大範疇的政策提出建議，包括引入熟悉投資技巧的專業投資者分類及較高門檻的資產測試等。
金發局報告名為《鞏固香港作為亞洲優秀私人財富管理樞紐的地位》，主要介紹行業因數碼化帶來的最新發展，並從監管角度，探討相關領域對推進私人財富管理行業發展的角色。
報告內所建議的政策包括調整金融服務業應對打擊洗錢、合適性及專業投資者相關KYC制度的一致性、檢視現時合適性規定框架及為客戶提供合理適當建議的責任、引入有利私人財富管理行業的稅收待遇等。
金發局主席李律仁指，即使面對環球經濟壓力及新冠疫情，過去幾年香港私人財富管理行業仍能表現強健，香港有望明年超越瑞士，成為按資產管理規模計最大的跨境財富管理中心，至於私人財富管理業務總資產管理規模，去年亦繼續佔香港整體資產及財富管理業務約三分之一。他強調， 為保行業穩健發展及把握未來機遇，香港須繼續提升現有制度，進一步鞏固香港國際金融中心的定位。
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