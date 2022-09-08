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恒指低開0.46點 科指升0.45% 騰訊跌1.54%

恒指今早低開0.46點或0.01%，報19043點，大市成交金額18億元；國指今早高開5點或0.09%，報6518點。恒生科技指數開市報4031點，升0.45%。

藍籌43隻升，23隻下跌，7隻無升跌。創科實業（0669）升1.55%，報91.75元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌5.48%，報3.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，5隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報183元，升3.8%；跌幅最大的是騰訊（0700）開市報306.8元，跌1.54%。

恒指續低於10天線(19566.26點)。科指續低於10天線(4157.67點)。

騰訊（0700）2%股份轉入CCASS。開市報306.8元，跌1.54%。

公司公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）開市報183元，升3.8%。新地（0016）開市報94.25元，升0.69%。

新城發展（1030）8月合同銷售額按年跌46.5%。無成交，報2.65元。

中駿（1966）8月合同銷售額按年跌56%。無成交，報0.66元。

蔚來（9866）第二季虧損擴大至27.5億人幣，料第三季交付3.3萬輛。開市報138.6元，升0.87%。

東亞（0023）派特別息0.48元。開市報9.9元，升2.38%。

萬國數據（9698）考慮在新加坡第二上市。開市報22.65元，無升跌。

破底股方面

5隻股份創52周低，包括農業銀行（1288）低見2.48元，開市報2.48元，跌0.8%；嘉里建設（0683）低見17.52元，開市報17.52元，跌0.45%；中遠海運（0517）低見2.1元，開市報2.1元，跌4.55%。

異動股

上升異動股，包括，睿見教育（6068）開市報0.23元，升11.65%；安山金控（0033）開市報2.08元，升9.47%；香港航天科技（1725）開市報15.76元，升6.78%；艾伯科技（2708）開市報1.7元，升5.59%；檳傑科達（1665）開市報0.9元，升4.65%；有線（1097）開市報0.047元，升4.44%；諾亞控股（6686）開市報240元，升4.35%；嗶哩嗶哩（9626）開市報183元，升3.8%；玄武雲（2392）開市報6.8元，升3.66%；快狗打車（2246）開市報7.63元，升3.11%。

下跌異動股，包括，德永佳集團（0321）開市報1.28元，跌7.25%；江山控股（0295）開市報0.041元，跌6.82%；信陽毛尖（0362）開市報0.016元，跌5.88%；中石化（0386）開市報3.45元，跌5.48%；中遠海運（0517）見52周低2.1元，開市報2.1元，跌4.55%；中遠海能（1138）開市報6.86元，跌3.65%；再鼎醫藥（9688）開市報37.95元，跌2.32%；高陽科技（0818）開市報0.87元，跌2.25%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5.53元，跌2.81%；瑞安房地產（0272）開市報0.96元，跌2.04%。

 

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