一份論文指出，聯儲局可能不得不使失業率大幅提升，才能達到2%的通脹目標。另一份論文警告，由於美國利率上升和美元走強，發展中國家面臨危險。

約翰霍普金斯大學教授Laurence Ball和國際貨幣基金組織經濟學家Daniel Leigh及Prachi Mishra在他們的論文中寫道，雖然美國經濟仍有可能實現軟著陸，但只有在最偶發的情況下才能實現 。「要降低通脹，失業率可能需要升至比聯儲會預期更高的水平」。

前國際貨幣基金組織首席經濟學家 Maurice Obstfeld和普林斯頓大學的 Haonan Zhou認為，新興市場和發展中經濟體特別脆弱，因為公共部門和企業在疫情期間積累了債務，其中大部分是以美元計價。

Obstfeld和Zhou認為，「全球金融周期的緊縮階段現在是進行式」，如果聯儲局無法控制通脹，其他風險就會顯現。從長遠來看，這將對全球經濟造成破壞，並可能削弱美元作為世界主要儲備貨幣的地位。

兩份論文預計於「布魯金斯經濟活動論文」(The Brookings Papers on Economic Activity)發表，該活動是頂尖學者每半年在華盛頓舉行一次的會議，自1970年開始以來，眾多諾貝爾獎得主都為該會議做出貢獻。

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