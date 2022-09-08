moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

聯儲局抗通脹或對美國和世界經濟傷害比預期大

彭博社引述將於本周發表的論文報道，聯儲局抗通脹之戰對美國和世界經濟造成的傷害可能比目前人們認知的更大。

一份論文指出，聯儲局可能不得不使失業率大幅提升，才能達到2%的通脹目標。另一份論文警告，由於美國利率上升和美元走強，發展中國家面臨危險。

約翰霍普金斯大學教授Laurence Ball和國際貨幣基金組織經濟學家Daniel Leigh及Prachi Mishra在他們的論文中寫道，雖然美國經濟仍有可能實現軟著陸，但只有在最偶發的情況下才能實現 。「要降低通脹，失業率可能需要升至比聯儲會預期更高的水平」。

前國際貨幣基金組織首席經濟學家 Maurice Obstfeld和普林斯頓大學的 Haonan Zhou認為，新興市場和發展中經濟體特別脆弱，因為公共部門和企業在疫情期間積累了債務，其中大部分是以美元計價。

Obstfeld和Zhou認為，「全球金融周期的緊縮階段現在是進行式」，如果聯儲局無法控制通脹，其他風險就會顯現。從長遠來看，這將對全球經濟造成破壞，並可能削弱美元作為世界主要儲備貨幣的地位。

兩份論文預計於「布魯金斯經濟活動論文」(The Brookings Papers on Economic Activity)發表，該活動是頂尖學者每半年在華盛頓舉行一次的會議，自1970年開始以來，眾多諾貝爾獎得主都為該會議做出貢獻。

 

其他報道

佳源收到清盤呈請

A股個別發展 上證開市跌0.02% 人民幣中間價大幅強於市場預期

恒指低開0.46點 科指升0.45% 騰訊跌1.54%

騰訊2%股份轉入CCASS

聯儲局副主席：緊縮政策會堅持到通脹回落

港股ADR升12點 夜期高水39點 美期亞股升 新地、嗶哩嗶哩業績

聯儲局褐皮書顯示 通脹現降溫跡象

通脹現降溫跡象 美債息向下 美股創1個月最大升幅 道指升435點