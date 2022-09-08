彭博社引述將於本周發表的論文報道，聯儲局抗通脹之戰對美國和世界經濟造成的傷害可能比目前人們認知的更大。
一份論文指出，聯儲局可能不得不使失業率大幅提升，才能達到2%的通脹目標。另一份論文警告，由於美國利率上升和美元走強，發展中國家面臨危險。
約翰霍普金斯大學教授Laurence Ball和國際貨幣基金組織經濟學家Daniel Leigh及Prachi Mishra在他們的論文中寫道，雖然美國經濟仍有可能實現軟著陸，但只有在最偶發的情況下才能實現 。「要降低通脹，失業率可能需要升至比聯儲會預期更高的水平」。
前國際貨幣基金組織首席經濟學家 Maurice Obstfeld和普林斯頓大學的 Haonan Zhou認為，新興市場和發展中經濟體特別脆弱，因為公共部門和企業在疫情期間積累了債務，其中大部分是以美元計價。
Obstfeld和Zhou認為，「全球金融周期的緊縮階段現在是進行式」，如果聯儲局無法控制通脹，其他風險就會顯現。從長遠來看，這將對全球經濟造成破壞，並可能削弱美元作為世界主要儲備貨幣的地位。
兩份論文預計於「布魯金斯經濟活動論文」(The Brookings Papers on Economic Activity)發表，該活動是頂尖學者每半年在華盛頓舉行一次的會議，自1970年開始以來，眾多諾貝爾獎得主都為該會議做出貢獻。
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